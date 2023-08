Julieta Perdigón se va de Ahora Patria: “Disiento con Zapata y Olmedo”

La diputada provincial, Julieta Perdigón, anunció que no integrará más Ahora Patria por disidencias con Milei y la integración a La Libertad Avanza, por lo que conformará un monobloque.

En diálogo con el periodista Jorge Calvo por Radio 10 explicó que: “Hay cosas que no comparto y como mi partido actualmente está integrado a La Libertad Avanza, he decidido abrirme del bloque. No coincido con Milei y con cosas internas que hacen al manejo de Ahora Patria, entonces eh decidido conformar un nuevo monobloque”.

"Me voy de Ahora Patria, voy a cancelar mi ficha de afiliación"

Perdigón no quiso ahondar en las cuestiones partidarias que no la hacen sentir cómoda y solo se limitó a decir que tiene que ver “con el manejo interno de los partidos políticos, disiento con cuestiones del diputado Zapata, de Alfredo y por supuesto no comparto muchas cuestiones que hacen a la alianza de La Libertad Avanza y con cosas que plantea Milei respecto a lo que haría en temas que competen también a nuestra provincia”.

“Cuando no comparto algo decido muy transparentemente con mi postura, son las formas en las que yo me manejo, tengo convicciones muy firmes, en un montón de cuestiones y por eso decido separarme”.

Recordó que Ahora Patria surgió bajo los intereses de la gente, “representando una política distinta. Muchas veces se plantean discursos que no condicen con la realidad, con lo que uno hace y a partir de eso hay cosas que yo no acepto, con manejos internos que por ahí no vienen al caso y por eso prefiero tomar otro camino”.