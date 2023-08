Patovica de un boliche asfixió a una mujer, la tiró por las escaleras y le abrió la cabeza

Un violento y triste momento vivió Sol Velázquez, una joven de Rosario de Lerma que fue a un local bailable llamado “La City” el pasado lunes, feriado, y allí fue atacada brutalmente por el personal de seguridad, que abusó totalmente de su autoridad.

“Estaba con mi pareja y mis amistades disfrutando. Mi novio sale y va a una barra a apoyarse, yo intenté ir a verlo para ver si estaba bien. Antes de llegar, se me adelantan los de seguridad y cuando veo, lo estaban sacando a él, y ahí le pregunté por qué hacían eso si no estaba haciendo nada”, inicia el relato.

“No terminé de preguntar y una mujer de seguridad me agarró fuerte del cuello, me rameó hasta la escalera y me asfixió de más. Para ella no caerse, me soltó a mi y yo caí hasta abajo rodando por las escaleras”, siguió contando.

Ahí fue cuando se desvaneció, “y cuando desperté me acuerdo que estaba frente a un espejo, llena de sangre, y todavía no había visto que me habían partido la cabeza, solo sentía dolor. Y no conforme con eso, me tiraron afuera del boliche”, añadió.

Sostuvo que ella sí conoce el boliche, sí había ido antes, pero jamás había visto que algo así había pasado, hasta que compartió su publicación en redes sociales y muchas personas empezaron a contar sus testimonios.

“Varias personas respondieron y dijeron que les había pasado lo mismo, que le golpeaban, les gritaban, los tiraban afuera, y más cosas”, contó por Medianoche, programa emitido por El10TV.

Al consultarle si alguien del boliche se contactó con ella, contó que el dueño sí lo hizo: “habíamos quedado en que él iba a pagar los gastos médicos, pero solamente me ayudó al principio con una parte, pero después desapareció y no sé más nada”, dijo Sol.

“Me siento re mal, no puedo dormir tranquila, me duele le cabeza, estoy esperando los resultados de la tomografía”, contó con dolor y añadió que todo esto la perjudica transversalmente porque no puede ni siquiera ir a trabajar.

El dueño no quiere dar el nombre de la chica ni de la empresa de seguridad privada. La denuncia quedó realizada, pero está a la espera de que intervenga la Fiscalía.