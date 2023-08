"No por un arreglo político me vas a convencer”, dijo Perdigón tras su salida de "Ahora Patria"

Ayer martes por la tarde, se realizó una nueva sesión en la Cámara de Diputados. Allí, la diputada salteña, Julieta Perdigón, confirmó que se aleja del Bloque Ahora Patria y conformó un monobloque llamado “Salta Federal”.

Durante la mañana de hoy, Perdigón visitó los estudios de Radio CNN Salta 94.7 MHz, y dijo que la esencia del partido era otra, “yo creo que se fue desvirtuando con los apoyos que fueron confusos a distintas fuerzas”, sostuvo,

“Como ciudadana y como miembro del partido, creo que tengo toda la libertad de elegir y decir no coincido, no comparto y no acompaño. A veces no se escuchan las voces de los otros miembros”, agregó.

Sostuvo que esta no es su forma de trabajar ni de pensar, y en este sentido cree que es sumamente importante el dialogo. “No he tenido la posibilidad de hablar con Olmedo ni con Zapata, están avocados uno a su candidatura, otro a su mandato, lo entiendo, pero a veces me ha tocado que me cuestionan cosas con las propuestas de Milei”, dijo.

Sostuvo que no le parece razonable tener que abalar algo que no comparte, porque su partido apoya a esa fuerza. “Lo más práctico y cómodo para mi es seguir acá porque sabemos que Milei podría ser el próximo presidente del país”, sostuvo,

Bajo esta línea dijo que cuando uno no apoya a algún plan de gobierno o no le cierran algunas cuestiones, tiene el derecho a decir yo no apoyo y yo no respaldo e irse.

“Soy una persona que tiene convicciones firmes y no por un arreglo político me vas a torcer o convencer”

“Me parece que esto tiene que ver con estrategias políticas, que lo deciden cada uno de los partidos y uno puede no coincidir y es uno de los motivos por el cual yo decido abrirme”, finalizó.