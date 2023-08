El turismo apuntó a la "ignorancia" de Milei por querer cerrar el Ministerio

De entre las propuestas más polémicas del candidato a presidente, Javier Milei, una que causó preocupación fue la eventual eliminación del Ministerio de Turismo dentro del Gabinete Nacional, propuesta que llevó a ministros de las provincias del norte a declarar su sorpresa ante el desconocimiento del economista respecto a la importancia del sector.

En esa línea de pensamiento coincidió el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Juan Lucero, quien en diálogo con FM Aries reflexionó que si Milei piensa posible eliminar la cartera, es porque ignora lo trascendente del rubro, la importancia de articular acciones que permitan fomentar la actividad, como así la vitalidad económica que implica para múltiples ramas laborales.

“Creo que se basa totalmente en la ignorancia, al no conocer lo que representa el turismo para una ciudad como Salta y muchas otras provincias del norte que están creciendo en la materia un montón”, aseveró Lucero, ejemplificando que aquí no se trata solo de prestadores, agencias o de hoteleros, sino también de los gastronómicos, de los artesanos, entre demás puestos.

“Si hay turismo la panadería vende más facturas, los de las gomas venden más para que se puedan trasladar pasajeros, impacta también en la nafta… ¡y en un montón de sectores!”, recalcó el funcionario sin dejar de lado el arribo de divisas desde países extranjeros, como la inyección económica que implica desde provincias con mayor poder adquisitivo.

“El turismo, por donde lo mirés, es positivo, hasta para el kiosquito a dónde va el turista”

Con todo esto, el presidente de la Cámara reiteró su postura. “Decir esto es no conocer, no saber cómo impacta el turismo a toda una sociedad”, sentenció tomando de ejemplo la actividad en alza que vienen registrando con el Previaje, como caso, que permitió tener récords en meses donde no había movimientos.