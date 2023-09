Comercio: "El bono perjudica a todo el sistema productivo de la provincia"

El anuncio de una suma fija no remunerativa para los trabajadores anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa, no cayó bien en todos los sectores. Lo que sucede es que varios no están en condiciones de abonarlo y tanto desde el sector público como privado, dijeron que no lo pagarán.

Al respecto, la Cámara de Comercio e Industria emitió un comunicado multisectorial para rechazar la medida. Sobre esto, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara dialogó con Radio CNN Salta 94.7 MHz.

“Nos expresamos a principio de la semana, después nos reunimos y firmamos ese comunicado que salió de la multisectorial porque el bono perjudica a todo el sistema productivo de la provincia, no solamente al comercio”, dijo al inicio.

Sostuvo que, por lo tanto, desde ahora se reúnen y están en comunicación permanente para analizar todo lo que se tiene que hacer, cómo se hace y no hacer las cosas de manera improvisada “como pasó con estas medidas del estado que se anunció 4 días antes y recién el miércoles a la noche tuvimos en DNU”.

Añadió también que desde todas las Cámaras pusieron a asesores a que lean el decreto, lo interpreten y en base a eso accionar. “Si queremos ser correctos, hay que leer y saber”, afirmó.

“De cualquier manera estamos totalmente en contra de estas medidas que lo único que provocan es el malestar entre los empleados y los empleadores”, añadió Herrera y sostuvo que, desde su sector, están en paritarias.

Sobre estas últimas, sostuvo que ya la veníamos pagando como corresponde, no hay un retraso, sino que vienen cumpliendo con las normativas. “Lo más complejo de todo, y lo peor es que los empleados dicen no me quieren pagar, la gente dice que a los comerciantes lo único que les interesa es su bolsillo y demás. Hay una serie de malos conceptos y mala información”, dijo.

“Lo que dice la letra chica es que nosotros vamos a poder deducir lo que paguemos en el 931. Son todas medidas correctivas, pero todavía no están. Todavía no está la forma para que los contadores deduzcan eso. No es sacar la plata y darle al empleado y cállate”, confirmó.

Para finalizar, añadió que lo importante de la firma de la multisectorial, es que se pusieron de acuerdo en que van a esperar, ver la letra chica y sentarse entre todos para que no exista eso de empleados que cobraron y otros que no.

“Vamos a emitir un comunicado, en lo posible, porque cada comercio tiene derecho de hacer lo que le parezca”, concluyó.