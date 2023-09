Para José Urtubey, las propuestas de Milei no son convenientes para Salta

Con la llegada de septiembre, la política se pone en la línea de partida para la nueva contienda electoral que se avecina, con la campaña rumbo a octubre iniciando y con los candidatos buscando el apoyo de la ciudadanía para ganar los puestos en juego.

En ese contexto el empresario José Urtubey se permitió analizar el tablero político, haciendo especiales críticas al proyecto que encabeza el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, considerando que sus propuestas y sus ideas no acompañarían el desarrollo del país, ni tampoco el de Salta.

“Las propuestas de Milei no son convenientes para Argentina”, fueron sus dichos en el programa El Acople y que replicó FM Aries, agregando que la fórmula local del espacio, encabezada por Alfredo Olmedo y Emilia Orozco, tampoco son favorables. “Si esta resulta la fórmula ganadora como en las PASO, realmente no creo que eso coopere para el desarrollo de Salta”, aseveró.

Dicho esto volvió a la figura del candidato presidencial y su propuesta de dolarización de la economía argentina, la cual para el integrante de la Unión Industrial Argentina no es algo propicio para el país. “El problema con la dolarización es que, en un contexto de externalidades negativas, con problemas que pueden venir del exterior, no tenes forma de maniobrar”, explicó.

Indicando que el dólar también pasa por una crisis en los Estados Unidos, alimentando la tendencia inflacionaria en el mundo y haciendo perder valor a la divisa en el mercado internacional, Urtubey espetó que de trasladarse esta situación al tipo de cambio en Argentina, se volvería “insostenible, ya en los ´90 la industria lo sufrió muchísimo”.