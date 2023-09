Niño fallecido en Solidaridad: "Lo tenía esclavizado, lo hacía faltar a la escuela"

Gran conmoción se vive desde la semana pasada en B° Solidaridad y en Salta tras la muerte de Leo, un niño de 11 años en circunstancias que aún se investigan y que tienen por estas horas imputada y detenida a su propia madre.

El pequeño llegó al hospital Papa Francisco en compañía de su mamá ya sin signos vitales. Ella argumentó que se había caído de un segundo piso en su domicilio particular. Ante esto los vecinos, amigos y compañeros levantaron la voz en nombre de Leo al pedido de ¡Justicia!.

Durante la noche del viernes vecinos, amigos y compañeros se reunieron con velitas en las puertas del domicilio de Leo e insistieron en el pedido de Justicia.

Una de las vecinas, quebrada, comentó la situación. "Es muy difícil, es un chico del barrio, que conocíamos, que siempre estaba trabajando lamentablemente. Hay que decir la verdad. Lo tenía trabajando, lo tenía esclavizado. Siendo su propio hijo ¿cómo le pudo hacer una cosa tan aberrante? Lo tenía trabajando en el corralón".

La mujer detalló los días del menor. "Yo siempre venía a comprar al corralón y siempre me atendía. Lo hacía cargar ladrillos, lo hacía hacer trabajos pesados como de un hombre y era una criatura que tenía 11 años, lo hacía faltar a la escuela. Se tenía que levantar a las 6 de la mañana, abrir el corralón, dejarle baldeado y dejar las cosas afuera para que lo deje ir a la escuela" aseguró por Canal 10.

Por último la mujer advirtió que como vecinos y amigos van a pedir justicia. "Que no quede impune como quedan los casos de tantos chicos maltratados y que los terminan matando. Porque la justicia Argentina es muy lenta, hay tantas denuncias para que se haga justicia y no se hizo. Cómo no se lo entregaron al padre cuando tuvo la audiencia si sabían que era maltratado, él lo estaba reclamando y no se lo entregaron".