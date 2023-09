Bioquímicos advierten a obras sociales: “Si no hay respuestas, el afiliado deberá pagar”

Hace una semana y media, la Asociación de Bioquímicos de Salta, emitió un comunicado manifestando su preocupación por los embates de la crisis económica, la cual generó una escasez de insumos, aumento desmedido de reactivos y material descartable, poniendo en peligro el funcionamiento de los laboratorios y el servicio.

Durante la semana pasada, el presidente de la Asociación, Julio Oulier, estuvo dialogando con Radio CNN Salta-94.7 MHZ, dijo que “esta es una cadena; el día 15 se enviaron las notas y dimos plazos hasta el 1 de septiembre” para tener respuestas sobre las renegociaciones. “Si el 1 no hay respuestas, el afiliado deberá pagar”, lamentó.

Hoy, nuevamente en diálogo con la emisora, dijo que la solución llegó parcialmente porque solamente hay algunas obras sociales y algunas prepagas que accedieron a este aumento, mientras que otras no.

“Seguimos negociando. Estamos a la espera de eso”, dijo y confirmó que las prepagas y obras sociales que no dieron el ok a este aumento, aducen que a ellos no se les trasladó este aumento.

Añadió que a ellos los deja mal parado el tema del aumento del dólar oficial, “porque a subirnos a nosotros los insumos, tenemos que afrontar en ese momento esto y no estamos en condiciones. Las obras sociales nos pagan a 60 días, y ese desfasaje se hace imposible de sostener”.

“Ya nos cobraron los insumos con un 22% de aumento, y no podemos decirles que esperen. Nosotros hasta ahora en Salta no tenemos desabastecimiento, si podemos acceder, pero no podemos pagarlos”, informó.

Dijo que ya hace tiempo, cuando veían que el tema de la inflación no paraba de crecer, se pidió reducir el tiempo de pago, pero ninguna quiere bajar a menos de 30 días y es un problema muy grave.

“Seguimos abiertos al diálogo, seguimos esperando propuestas y viendo cómo podemos solucionar este tema, estamos a la espera”, finalizó el presidente.