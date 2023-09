El Ministerio Público Fiscal amaneció sin su web, ¿la hackearon?

Hoy el Ministerio Público Fiscal amaneció sin su página web, y durante las primeras horas del día no se conocía qué es lo que estaba sucediendo. Se hablaba de un hackeo, pero la Fiscal Penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, explicó lo sucedido.

En diálogo con Radio CNN Salta 94.7 MHz, informó que no hackearon la página propiamente dicha, sino que lo que hubo fue un ciberataque al servidor que no está en Salta ni en Argentina, pero el coletazo llega a la página porque no podía funcionar.

“La información está completa, no hay ningún tipo de daño en la página. El ataque fue externo, no hay riesgo de nada”, sostuvo.

Al ser consultada sobre cuánto tardará está en restablecerse, sostuvo que depende del servidor, cuando ellos solucionen su vulnerabilidad, se vuelve a poner en funcionamiento la página web.

Aquí diferenció esto de lo que le pasó anteriormente al PAMI, que lo que hicieron fue un ataque directo a ellos, y robaron información y pedían dinero para devolverlos. En el caso del Ministerio Público Fiscal no hubo robo de información ni nada.