Se entregó el conductor que atropelló y mató a una mujer en Orán

El siniestro fatal ocurrió el 1 de septiembre en Orán, donde una mujer que manejaba una motocicleta fue impactada por un automóvil, salió despedida por los aires y cayó brutalmente en el asfalto. El conductor del vehículo se dio a la fuga. La joven de 25 años murió antes de ser trasladada al hospital.

Desde la Unidad Regional Nº 2 de la policía en Orán, el Comisario Pablo Arias, confirmó que el vehículo y el conductor pudieron ser identificados mediante las cámaras de seguridad, pero el masculino se entregó presentándose ante la Fiscalía acompañado por un abogado, quedando en manos de la justicia la resolución sobre la persona.

El abogado Ariel Pomares fue consultado por Multivisión para conocer detalles de la posible imputación que podría recibir el responsable. Si bien el letrado aseguró que desconoce los pormenores de la causa, el hombre podría ser condenado con una pena superior a 6 años de prisión.

Pomares indicó que el agravante de abandono de persona corresponde cuando no hay prestación de auxilio, cuando el responsable se escapa, no se detiene, no se baja a prestar servicio. “Hay que ver qué carátula le corresponde, seguramente va a ser por lesiones graves seguido de muerte, con el agravante de omisión de auxilio, la pena podría ser de más de 6 años”, indicó.