La vacuna contra el dengue comenzaría a aplicarse en Salta antes de fin de año

Comenzarán a llegar a la Argentina las primeras dosis de la vacuna contra el dengue que había sido aprobada por la ANMAT en abril de este año. El Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional definirán la estrategia sanitaria.

Al respecto, la doctora Sandra Villagrán, integrante del equipo de Inmunizaciones de Salta, indicó a FM Pacífico que esperan que a mediados de noviembre la vacuna ya esté en país y en la provincia.

“Estamos a la espera para ver que cantidad de dosis se van a recibir y a quien va a estar destinada fundamentalmente. Sabemos que somos una zona importante en cuanto a la incidencia de casos que solemos tener y que esto se da en las épocas de mayor calor”, dijo.

En este sentido, destacó que tiene todo su proceso y etapas cumplidas y ya se está aplicando en países de la Unión Europea y Asia. “Las contraindicaciones son las propias de todas las vacunas. Las personas que no podrían recibir serían las embarazadas y los inmunocomprometidos, por una cuestión básicamente de inmunidad, pero esto puede ir cambiando de acuerdo a cuanto más se estudia la vacuna, pero se está aplicando a una población que va desde los 4 años en adelante hasta los 60. Los efectos adversos, van a ser dolor en el lugar de la aplicación, a veces un poquito de fiebre, todo lo que acompaña a la mayoría de las vacunas que tenemos al alcance”, expresó.

Asimismo, explicó que serán gratuitas para ciertos grupos y como cada vacuna nueva que se incorpora, su aplicación inicia por los grupos objetivos, los que aún no están definidos, pero todo parece indicar que sería por el Norte de la provincia, donde se registran la mayor cantidad de casos. “Una de las vacunas que vamos a recibir, son dos dosis, aplicadas con 3 meses de diferencia entre una y otra, hasta ahora es lo que sabemos y probablemente sean dos dosis en la vida”, afirmó.

Finalmente, pidió a la población no descuidar las medidas de higiene y recomendadas para evitar la reproducción del Aedes Aegypti. “Las estrategias para disminuir la proliferación del mosquito son básicamente las mismas, tratar de no acumular agua en los patios, tener los recipientes dados vuelta, usar repelente, no exponerse a los lugares donde sabemos que hay mucha proliferación, porque además trasmiten otros virus y no vamos a tener vacunas para ellas”, concluyó.