Mujer embestida en pleno centro salteño, la llevaron al hospital

Otro siniestro más se registra durante la mañana de este miércoles en nuestra ciudad. El conductor de una camioneta giró desde 25 de Mayo hacia General Güemes y terminó embistiendo a una mujer mayor de edad que intentaba cruzar esa intersección de vereda a vereda.

Tras impactarla, la mujer cayó a la cinta asfáltica y terminó con una lesión en la cabeza. Personal de SAMEC la asistió y trasladó al nosocomio.

Desde el lugar el conductor se mostró consternado y explicó el siniestro. "Venía por 25 de Mayo, puse guiñe, doblé y salió la señora de la vereda. Parece que no me vio, no se fijó. No sé. Es una señora grande. Me dijeron que tiene golpes. Es la primera vez que me sucede y no se lo deseo a nadie" dijo por el 10 TV.