"¡Matalo!" Le entraron a robar a su casa y lo golpearon con un hierro en el ojo

Un nuevo hecho de violencia se dio a conocer en Tartagal, en B° San Roque en la madrugada del miércoles. Según denunció la víctima, un vecino ya sufrió el mismo hecho meses atrás y sospecha sería la misma banda que buscan robar.

El hombre en dialogo con Video Tar contó que no es la primera vez que sufre un robo, que en agosto habían ingresado y robado una bicicleta pero no denunció "Entre las 4 y las 5, siento que pisan el techo, de ahí siento que cae alguno, pienso será un gato, salgo y lo encuentro al tipo. Había roto el porta candado del portón, le digo ¿que haces pibe? se dio vuelta y me quiso pegar, lo reduzco y siento que empezaron a patear el portón la patota".

La víctima identificó a 6 hombres y una mujer que terminaron dentro de su vivienda "La mina gritaba que me iban a matar, y gritaban ¡Matalo! ¡Matalo! Cuando reduzco al segundo los otros salieron corriendo y volvieron como 20, estaban en la esquina, esperando abran el portón para venir y sacarme todo".

Siguiendo en su relato de lo que le sucedió dijo "Nos agarramos a trompadas, me abrieron la cabeza, me golpearon el ojo con un hierro, pero no me pudieron voltear, mirá como tengo la rodilla" sabe que podría haber perdido la vida pero advirtió que si vuelven se defenderá.

"Se que me van a enterrar acá. Estaba con mi esposa. Que vengan de nuevo, yo no voy a ir solo, si yo me sentía mal me llevaba tres o cuatro, que vengan, otra cosa no me queda".

La denuncia ya fue radicada y en la misma brindó los nombres de los que serían los delincuentes que le brindaron los vecinos "Las caras no me voy a olvidar de ninguno, donde los encuentre...son todos mayores de 20 años, viven por los baldíos, eso me dijeron. Acá en todo lados robaron, es una bandita que se dedica a robar".

Según detalló el comerciante, en el lugar tiene maquina hormigonera, aire, cocina industrial que permanecen ahí porque esta en obras en su vivienda. En cuanto a las heridas, el médico le dijo que no son de gravedad, pero esperaba el resultado de una tomografía.

Trabajo policial

El comisario a cargo, Adrián Sánchez Rosado informaron que trabajan bajo las directivas de la Fiscalía Penal, teniendo en cuenta la gravedad del hecho donde el hombre resultó herido por la banda y se robaron una garrafa, que finalmente fue abandonada en una cancha de la zona, oculta en la maleza.

Con el trabajo investigativo que se despliega, ya se identificaron 4 personas con nombre y una con el apodo, pero no hay detenidos por el momento.

Rosado, comisario expresó "Este hecho conforme a la gravedad de lo ocurrido, primero el hombre logra a través del hierro logra correrlos pero como golpeó a uno vuelven con intenciones de venganza y roban la garrafa. Estaríamos hablando de un robo en banda, calificado por el hecho y la modalidad, ya vamos a hablar en consecuencia con la Fiscalía en la identificación y detención de los causantes".

Aseguró que desde la policía van a brindarle al vecino contención por la situación vivida.