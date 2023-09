En medio del Milagro, hoy en Diputados se vivirá “una situación atípica”, ¿por qué?

Salta transita los momentos culmines de su máxima fiesta de fe, preparando su corazón para participar de los solemnes cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, festividad por la cual diferentes actividades entrarán en receso o continuarán recién la próxima semana, en adhesión al Triduo del 13, 14 y 15 de septiembre.

Es el caso del Poder Legislativo donde la única salvedad la dará la Cámara de Diputados. Es que sus integrantes sí mantendrán su sesión ordinaria de cada martes, estando previsto que hoy por la tarde se reúnan, a diferencia de la Cámara de Senadores o el Concejo Deliberante capitalino, quienes recién retomarán sus encuentros la semana entrante.

Al respecto de esto la diputada provincial Socorro Villamayor dialogó con FM Aries donde comentó que es una constante en cada época del Milagro que varios de sus pares, principalmente los que representan departamentos del interior, estén peregrinando o ayudando a los contingentes de feligreses.

“El presidente (de la Cámara, Esteban Amat) mandó de manera privada, por chat, la posibilidad que cada uno responsa si iban a estar presentes y en principio todo indica que vamos a tener quorum”, manifestó la diputada agregando que “se entiende que hoy la sesión se va a realizar de manera normal, algunos faltantes habrá pero con quorum necesario”.

“Es una situación atípica, si se quiere, en la historia de las cámaras legislativas; por lo general en la semana del Milagro no se da esta actividad”

Dicho esto se le consultó a la diputada si aquellos legisladores que no concurran a la sesión percibirán el descuento que supo aprobarse semanas atrás por ausencia. “El descuento establece 2 faltas injustificadas; en aquellos lugares donde quien debe cumplir una responsabilidad, no asiste o no justifica, cae en la situación de descuento; es una situación de justicia y bregar por la responsabilidad, que no se convierta en mal hábito”, espetó.