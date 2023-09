Sáenz, sobre Milei: “Está bueno que venga y conozca las necesidades de los salteños”

Luego que se conociera la inminente visita del candidato a presidente por “La Libertad Avanza”, Javier Milei, a Salta, la provincia donde fue el más votado en las PASO, el gobernador Gustavo Sáenz, en diálogo con InformateSalta, celebró la decisión, pero le dejó un contundente mensaje al economista.

“Está bueno que venga y conozca las necesidades de los salteños”, aseguró el reelecto gobernador Gustavo Sáenz, quien negó ser parte de la “casta política”, el término que acuñó el economista para referirse a la clase política corrupta y desconectada de las necesidades y preocupaciones de la sociedad.

Para justificar su postura, indicó que es el único gobernador que reformó la Constitución para que ningún dirigente esté más de ocho años, “ni los diputados, ni los senadores, ni los concejales, ni el gobernador, ni tampoco sus familiares de los distintos pueblos”.

No obstante, el mandatario no aclaró si prevé una reunión o no con el libertario, previo a las elecciones generales del próximo 22 de octubre, donde se definirá quién gobernará los destinos del país los próximos 4 años.