Mujeres originarias habrían agredido a un joven toba en un corte ruta

Los cortes de ruta en el norte provincial en manos de originarios se vienen llevando adelante hace varios meses y cada tanto surgen conflictos por aquellos que quieren pasar y los que cortan.

En las últimas horas se conoció el caso de un joven toba de 23 años. "Ayer a las 20.30 fui a mi trabajo, había corte de ruta, quería despejar una ramita de 2 metros y vino la señora Francisca, cacique de la comunidady me puso una goma delante, me dice, 'anda a dar la vuelta' Vinieron dos policías pero igual me pegaron y me hondearon igual".

"Salí corriendo, la policía estaba ahí pero no pudo controlar la situación. Tres hijos o primos de caciques me corretearon hasta mi casa a hondazos, pedradas, palazos. Del cansancio no podía correr, llegué como sea a mi casa y me metí adentro y ahí se volvieron ellos".

El joven detalló las lesiones. "Tengo un agujero, me cortaron con un palo, con una punta. Hice la denuncia. Esto a futuro me puede causar perdida auditiva".

Respecto a si conoce a sus agresores, el muchacho dijo que los conoce de vista. Agregó que luego de escapar su madre volvió al lugar a buscar la moto que seguía retenida, oportunidad en la que fue insultada por las mujeres y hombres en el corte, incluso arañaban a los policías.

"Somos vecinos, nos vemos, nos conocemos. La saqué a la moto. Se fueron todos contra él, que me acompañó, lo llevé al hospital y me doy con ese hueco, le han roto el cartílago, lo garrotearon, le pegaron con bolillas de arcillas".

Denunció que cuatro hombres fueron a su domicilio y dejaron amenazas mientras estaba solos dos menores. Agregaron que en la noche del martes ya se retiraron del corte y aseguraron que siempre tienen machetes, palos, hondas, maderas.

Un periodista amenazado por el joven lesionado

Ante la denuncia de una violenta agresión a un joven Toba en un corte de ruta, un periodista del norte provincial, Juan Escobar relató un episodio posterior a la golpiza del muchacho.

"El lunes en horas de la tarde me mandan un mensaje de un corte de ruta en Comunidad Sarmiento, donde había un enfrentamiento. Un chico había ido a faltarle el respeto a las mujeres de aquel lugar, lo cual cuando yo llego tenían retenida una moto, estaba la policía en el lugar, apareció una mujer que decía ser la madre, se dio un entredicho ahí, veo al chico enfrentándose a otro, veo una corrida. Da ahí veo cuando este chico termina agrediendo a tres mujeres, no vi precisamente si sacó un cuchillo, pero pude ver que le levantó a mano a las mujeres".

El periodista señaló que el joven toba que denuncia la golpiza de mujeres originarias habría también propinado golpes de puños y patadas a las mujeres del lugar pero no todo terminó ahí, ya que el martes, el mismo recibió amenazas. "Ayer pasada las 8 de la mañana me dirigía a mi trabajo por ruta 86 y un chico en moto, tenía vendada la cabeza, se para y me pide que elimine la nota que yo hice, donde él aparece porque no me dio permiso, o que me puede llegar a hacer algo".

Recuerda que avanzó un poco y le dijo que no eliminaría la publicación ya que era su trabajo que hablara con sus jefes y en ese momento lo golpeó. "Me tiró una patada en pecho, retrocedo y le digo que no haga eso, me dice, ¡Tené cuidado! Vos no sabés con quién te estas metiendo, fíjate lo que estas haciendo y se fue" concluyó por Video Tar.

Finalmente el trabajador de prensa decidió denunciarlo para resguardar su integridad y la de su familia.