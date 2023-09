A punta de pistola y con un machete, intentó pasar por un piquete en ruta 34

Un momento de mucha violencia se vivió en ruta nacional 34, en Embarcación durante un corte de los que permanentemente se realizan en el Norte provincial y que traen muchos conflictos entre los que quieren pasar libremente y los manifestantes.

En este contexto fue que un hombre totalmente fuera de sí sacó un arma de fuego y empezó a amenazar a la gente. Cuando lo enfrentaron, guardó el arma pero tomó un machete, según se logra ver en las imágenes difundidas.

Mónica Navamuel, cacíque se refirió al hecho. "Con estos cortes ocasionamos muchas molestias. A última hora cuando íbamos a levantar, faltaban 15 minutos, se acercó un hombre alterado. Le dijimos que aguante. Nos dijo un montón de palabras, sacó de una carterita, un revolver y empezó a sacar el seguro. Habían chicos, todos nos arrimamos, no tuvimos miedo, se logró quitarle el arma y la mochila".

Navamuel, preocupada, contó el momento en que el hombre sacó un machete y amenazaba a todos los presentes. "Todos eramos mujeres, no queríamos que los hombres se metan. La gendarmería no estuvo presente, cuando pasó llegó gendarmería. Nosotros exigimos que le quiten el arma. Nos dicen que es veterano de guerra, por eso no va querer matar a todo el mundo" cerró por Multivisión.