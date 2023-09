Misterio Marcelo Gallardo: por qué lleva casi un año sin dirigir y rechazó todo lo que le ofrecieron de Europa

El 13 de octubre de 2022, después de ocho años y medio y 14 títulos, Marcelo Gallardo anunció que no renovaría contrato como técnico de River. Un mes después, el 13 de noviembre, dirigió su último partido en un amistoso ante Betis en Mendoza. Hoy, el Muñeco sigue alejado del fútbol por decisión propia pese a ser uno de los entrenadores más respetados de Sudamerica.

“¿Por qué no volvió a dirigir?”, es la pregunta que TN le hizo a varias personas del entorno de Gallardo para entender su decisión de hacer un parate importante en su carrera. Hay una respuesta en la que todos coinciden: “Espera algo que lo complete”.



El precio del desgaste

“Está disfrutando del descanso después de ocho años seguidos con el desgaste, la presión y la exigencia de River. Puede ser que todavía no tenga el tanque lleno de energía”, respondió uno de de los allegados a Gallardo, que en estos 10 meses recibió varias propuestas, escuchó ofertas, y negoció con dirigentes europeos, pero finalmente decidió no volver al ruedo.

Está claro que Gallardo necesitaba parar la pelota y salir del día a día del fútbol. Lleva 10 meses sin dirigir y quienes hablan con él aseguran que si le llega lo que está esperando, vuelve ya mismo. Pero no se quiere equivocar. Por ahora lo notan tranquilo, feliz y sin apuro. También es cierto que no tiene ninguna necesidad económica y que las ofertas que recibió no le movieron el piso.

El Muñeco pasa sus días tratando de aprovechar el máximo tiempo posible con su familia, viajando y jugando al pádel, sabiendo que cuando se meta otra vez en el fútbol le dedicará toda su energía a relanzar su carrera de DT después de los años dorados en River.



Por qué ninguna oferta convenció a Gallardo para volver a dirigir

La idea original de Gallardo es desembarcar en el fútbol europeo, y le encantaría la posibilidad de dirigir en la Premier League, donde sonó en el Chelsea antes de Mauricio Pochettino y también en Leeds United, pero finalmente estas posibilidades no avanzaron. Incluso, su ayudante Hernán Buján está estudiando inglés desde hace tiempo porque Inglaterra es un destino que le interesa mucho.

Por ahora, las propuestas que le llegaron desde el fútbol francés, las descartó: primero el Olympique de Marsella y luego el Lyon. También tuvo sondeos del Ajax de Países Bajos y del Villarreal de España. Ninguna de las dos lo convenció. Tampoco avanzó el acercamiento de la Federación Uruguaya de Fútbol, hace un tiempo, que finalmente contrató a Marcelo Bielsa. Desde Flamengo de Brasil hubo contactos con su representación, pero su intención es tener una oportunidad en Europa.

Anteriormente, cuando todavía dirigía a River, tuvo contactos con el Barcelona. Sin embargo, no estaba dispuesto a romper su contrato en medio de la competencia. Y el club catalán no volvió a golpear las puertas.

“La verdad es que todavía no le salió lo que él esperaba y tampoco le gusta empezar a dirigir un equipo a mitad de torneo”, contó otro de sus allegados.

Gallardo quiere agarrar desde el comienzo de la temporada y armar un plantel a su gusto, pero ese momento ya pasó: todos los campeonatos están en marcha y ahora tendrá que esperar alguna chance cuando un entrenador sea despedido. El punto en contra es que tendrá que adaptarse a los jugadores que eligió otro DT y a la preparación que haya empezado otro cuerpo técnico.

En las últimas horas empezó a sonar como una opción que maneja la Federación Paraguaya de Fútbol en caso de destituir a Guillermo Barros Schelotto como seleccionador.



Gallardo y la elección de su próximo destino como DT

Gallardo no quiere equivocarse. Sabe que su primera experiencia después de River será muy importante para el futuro de su carrera y lo puede marcar. Además, tiene claro que todos los ojos estarán puestos en su nuevo desafío.

El ejemplo de Carlos Bianchi y su mala experiencia en la Roma de Italia podría ser una muestra de lo que no quiere que le pase. El Virrey, pese a todos sus éxitos en Vélez y Boca, no pudo instalarse en Europa luego de su primer paso en falso. Tuvo otra breve oportunidad em Atlético Madrid y nada más.

Según se pudo saber, el Dt de 47 años espera un proyecto deportivo que le permita competir con aspiraciones y un club que le genere algo especial. No quiere ir a Europa a ver qué pasa o tirarse de cabeza ante una buena oferta económica. Hasta ahora, el club que complete todas sus aspiraciones no apareció.

“Le llegaron ofertas que otro entrenador hubiera aceptado, pero él tiene una cabeza especial y hasta que algo no le cierre del todo no va a dirigir”, aseguran desde su entorno.



Gallardo y su nuevo amor: el pádel

El Muñeco se enganchó mucho con un deporte que es furor actualmente en la Argentina y el Mundo: juega al pádel con amigos y otros ex futbolistas casi a diario. El entrenador disfruta incluso como espectador: en agosto estuvo en Mendoza viendo el Premier Padel junto al presidente millonario Jorge Brito.

“Marcelo juega diariamente al padel y se lo ve muy bien”, contó un allegado que definió muy bien su momento: “Quiere volver a dirigir pero no tiene apuro”.

Entre otros, compartió cancha con Rodrigo Mora, Rodrigo Braña y David Nalbandian.

Gallardo jugando al Pádel en el Arena Aconcagua, en el marco del Premier Padel Mendoza.



Gallardo y su relación actual con el mundo River

En medio de un momento deportivo difícil de River por la eliminación de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, y de los problemas internos que afronta Martín Demichelis con el plantel, Gallardo decidió mantenerse alejado de la vida social del club. En las últimas semanas desistió de participar de la Cena Solidaria de la Fundación River porque consideró que no es momento de mostrarse públicamente. Agradeció la invitación pero no asistió.

Gallardo mantiene una buena relación con la actual conducción del club y su última aparición en el mundo River fue el 23 de mayo pasado cuando se inauguró su estatua sobre avenida Figueroa Alcorta a metros del estadio Monumental.

También suele darse una vuelta por el River Camp durante las jornadas de inferiores para ver jugar a su hijo Santino en la Sexta división. Además, su cuñado Jonathan La Rosa es el entrenador de la categoría y tiene una muy buena relación con el Tecla Farías, asistente de La Rosa, de quien fuera compañero en la etapa de ambos como jugadores del Millonario.

Santino, de 17 años, es el único de los hijos del ídolo que continúa vistiendo la banda roja, después de que Matías recalara en el Atlanta United y Nahuel en Sarmiento de Junín.

Gallardo estuvo viendo las inferiores, donde dirige su cuñado Jonathan La Rosa y también trabaja su amigo el Tecla Farías.

En marzo de este año, el Dt compartió un muy lindo momento con Lionel Messi y Lionel Scaloni en el estadio Monumental luego del partido de la Selección argentina ante Panamá con motivo de los festejos por el título mundial conseguido en Qatar 2022. Esa noche se sacó fotos con ellos y con la camiseta de River.

En junio estuvo en el Estadio Atatürk Olimpiyat de Estambul presenciando la final de la Champions League entre Manchester City y el Inter. /TN