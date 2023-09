El mensaje de Cargnello a los candidatos: "No engañar, no robar, no hacer trampas"

De acuerdo a ElTribuno frente a una multitud, como sucede año a año, el monseñor Mario Antonio Cargnello realizó la habitual homilía previo al Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro, con un fuerte mensaje político.

El Jefe de la Iglesia Católica en Salta se enmarcó en el contexto actual y difícil que atraviesa el país, rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, por lo que pidió a los candidatos ser honestos, "no engañar y no robar", mientras que a los ciudadanos les dijo: "elegir es un acto de amor a la patria, no una reacción ni una batalla".

En el Monumento 20 de Febrero, Cargnello encabezó la ceremonia central con los Santos Patronos, y en el momento más álgido de su discurso comenzó diciendo. "En un tiempo difícil por nuestra historia, marcada por la inseguridad económica y social, Salta vive esta experiencia que es una ofrenda a la Patria entera".

"Ustedes querida comunidad cristiana, que muestran el mejor rostro de la iglesia, nos dicen que podemos mejorar, cuando es el amor el que mejora nuestras vidas, el amor todo lo vence", añadió.

Luego sostuvo que "los tiempos difíciles pueden ser una ocasión para renacer", pero aclaró que "depende de cada uno de nosotros".

"Hoy el futuro de nuestra patria está en las manos y el corazón de cada uno de los argentinos llamados a elegir el futuro inmediato", dijo para ingresar directamente al plano político rumbo a las elecciones que se realizarán el 22 de octubre.

"La madre Iglesia, cuando reza por la Nación, pide honestidad para los ciudadanos, y para los ciudadanos que llegan a ser gobernantes pide también, además de la honestidad, la prudencia". Luego explicó: "La honestidad comporta no mentir, no engañar, no robar, no hacer trampas, y es más que eso, implica mostrar respeto a los demás, si los ciudadanos obramos así, construiremos un mundo mejor".

Con respecto a la prudencia, Cargnello pareció enviar un tiro por elevación a Javier Milei, quien fue muy crítico con el Papa Francisco, pero también para los fieles y la comunidad en general.

"La prudencia es la virtud de obrar bien aquí y ahora, conocer la realidad y actuar teniendo en cuenta a las personas y las circunstancias", expresó.

"Estamos llamados a ser prudentes para decidir pensando en el bien de todos los argentinos de hoy y del futuro, nuestro objetivo no puede ser solo el interés de un grupo o sector, elegir es un acto de amor a la patria, no una reacción ni una batalla, sino un acto de amor", reiteró.

Dijo que hay que prepararse para elegir con seriedad por lo que instó a pedirle al "Señor de la historia que nos ilumine con su espíritu, para actuar desde lo profundo del corazón".

Por último, el referente del catolicismo en Salta deseó que "el milagro nos prepare para volver a nacer, y que la ternura de María nos una a cada familia, a cada pueblo, a la patria entera".