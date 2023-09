Volcó un camión en La Puna y los vecinos reclaman señalización

Desde hace algún tiempo, La Puna y sus caminos sinuosos fueron escenario de distintos siniestros viales, algunos incluso con víctimas fatales. A los lugareños les llama la atención la cantidad de siniestros en zonas inclusos donde se debe circular con suma precaución.

Sin ir más lejos, el domingo alrededor de las 8 de la mañana, en ruta provincial 27, a 20 kilómetro de la localidad de Salar de Pocitos, en una zona de curvas y contra curvas, exactamente entre Campo La Paciencia y Los Colorados un camión de gran porte quedó volcado sobre uno de sus laterales al costado de la ruta.

Se conoció que no hubo personas lesionadas y que no pudo ser identificado el vehículo, ya que no traía insignias de la empresa a la que pertenece.

En este caso, el camino es de curvas y contra curvas por lo que se cree el camión iba despacio y que el motivo del siniestro podría haber sido la existencia de calaminas.

Lugareños insisten en la señalización y la pavimentación para evitar tragedias mayores, publicó La Unión de Los Andes.