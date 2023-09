Millonario robo a una empresa en Tartagal, se llevaron tres vehículos de un galpón

Robos violentos y hasta con toma de rehén son noticia en Salta. Durante la madrugada de este lunes una empresa Distribuidora de Aguas en Tartagal en Pasaje José Hernández, a metros de Avenida Sarmiento, fue víctima de un robo millonario.

Delincuentes habrían aprovechado que el sereno se retiró a las 6 de la mañana del lugar para ingresar y llevarse un camión, una camioneta y una trafic.

El comisario Guerra, desde el lugar confirmó el hecho. "Sería una camioneta Ford 100, una Trafic y un camión. Se están haciendo las averiguaciones pertinentes, rastreando cámaras. Se hizo Operativo Candado Cerrado, con participación de la policía Vial, fueron retirados de adentro del galpón donde trabaja personal de Criminalística y se trabajaba sobre una pista que indicaría que los vehículos estarían siendo llevados hacia Bolivia".

Por su parte, un empleado de la empresa distribuidora a través de La Cruda NN dijo que "Vine a retirar el camión y me di con que no había ningún vehículo. A las 6 de la mañana se fue el sereno. Ahora está rota la cerradura. Lo último que me dijeron es que encontraron 2 vehículos"

Extraoficialmente se informó que habrían encontrado el camión y la trafic, restando dar con el paradero de la camioneta Ford.