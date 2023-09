Robarle a los que menos tienen, se llevaron hasta la garrafa y piden ayuda

Una mujer lamentó el daño que le hicieron delincuentes que se llevaron lo poco que tenía mientras no se encontraban en su humilde vivienda. Además dañaron la puerta de ingreso al domicilio.

"Yo regresé y me dice mi hijo ¿mamá la garrafa? y le digo ¿no está en la cocina? Dejé con llave le digo, me habían forzado la puerta y entraron. Me siento mal por la garrafa, ahora está con un precio mas o menos y no puedo comprar porque cobro la mínima, ahora tengo que turnarme para salir", dijo.

La mujer si bien hizo la denuncia policial pide a la comunidad colaboración a quién le pueda donar una garrafa. A quien quiera ayudar a la vecina pude acercarse a B° Solidaridad Primera Etapa, Manzana 457 C Lote 17 o contactarse con ella al 3875677210, publicó Telefe Salta.