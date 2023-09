Tuvo un accidente en 2011, quedó en silla de ruedas y denuncia abandono del Estado

Un dramático momento es el que está viviendo una mujer quien, tras haber sufrido un siniestro vial hace más de una década, hoy se encuentra en silla de ruedas y además afirma que su situación está deteriorándose al no poder seguir con sus tratamientos, apuntando al Estado por abandono de persona y por postergar su rehabilitación.

Anahí Mamaní es el nombre de esta mujer quien por 2011 tuvo un accidente de tránsito. “Yo quedé en coma, no podía caminar y me exigieron un tratamiento para mi rehabilitación”, rememoró al respecto en diálogo con Multivisión Federal.

Sin embargo señaló que no pudo proseguir con este régimen. “Me dijeron que se terminó por los bajos pagos que daba el Ministerio de Salud”, aseveró sumando que cuando intentó entablar contacto con la cartera sanitaria, no tuvo éxitos y acercarse personalmente le resultaba una odisea.

“Varias veces llamé, hablé con la Secretaría, lamentablemente no fui escuchada, me siento mal por mi salud que se pone cada vez peor, se me suman enfermedades que no tenía”, relató Mamaní quien dijo que ya no sabe qué puertas tocar, a quién pedir ayuda, sin contar con un acompañante terapéutico o una persona que la asista para movilizarse.

“Ya fueron muchos años de abandono que me dejaron en este estado, llamé, hablé, busqué ayuda en diferentes instituciones para presentar notas, pero no me escucharon”, resumió la mujer su situación y su presente, esperando alguien que pueda darle una solución y una mano.