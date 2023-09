¿Se adelanta el aguilando?, qué opinan los salteños

Con una inflación que marca récord tras récord, los trabajadores hacen lo posible para intentar adelantarse a los precios. En ese contexto, algunas empresas del sector financiero decidieron adelantar el pago del aguinaldo o del sueldo de diciembre. La tendencia se ve mayoritariamente en bancos y aseguradoras.

Con este panorama, InformateSalta salió a la calle para conocer la opinión de los salteños. ¿Están de acuerdo con la medida, sería bueno o malo?

“A algunos le sirve, a otros no sé a que se debe. Se ven muchas cosas raras. Me sorprende, decían que no había plata y ahora aparece un montón de plata por planes, me tienen mareado”, aseguró uno de los consultados.

Por su parte, otro de los que contestaron indicó que “es como hipotecar tu bien o tu sueldo en lo que es el aguinaldo porque es pan de hoy, hambre de mañana. Ahora en particular adelantarlo, para mí no tiene sentido, no lo veo bien que lo hagan, pero hay gente que necesita plata, que necesita tener dinero en efectivo y quizás a ellos les convendría”.

“No estaría mal para palear la necesidad de la gente hoy, no estaría mal”, consideró un tercer consultado.