¡Peligro, posibles accidentes! Siguen alertando por animales sueltos en San Lorenzo

Fue hace poco tiempo cuando InformateSalta se hizo eco de una problemática que sigue siendo constante en distintas rutas y carreteras de la provincia: se trata de los animales sueltos, los cuales prosiguen como factor latente de siniestros viales, siendo el acceso a San Lorenzo sitio propenso a este tipo de episodios.

Como si esta peligrosidad latente no fuera menor, esta problemática no se aborda y no se resuelve, al contrario, es una constante que los lectores de nuestro medio nos hacen saber. Ahora, seguidores de InformateSalta se comunicaron para hacer llegar las fotos de animales que deambulaban sin control ni cuidado en las últimas horas.

En las imágenes recibidas, las cuales fueron tomadas en las últimas horas, se puede ver vacas y caballos al costado de la bajada de San Lorenzo, a escasos centímetros de donde pasan los automóviles. Estas criaturas van y viene, entran y salen de propiedades, pastan en la banquina y se amontonan reduciendo el espacio.

Lo que sobresale de las fotografías no es solo que estas criaturas están sueltas en una sola muy concurrida de la localidad sanlorenceña, sino que no hay nadie que cuide de las mismas, no se ve a sus dueños o propietarios preocupándose por mantenerlos al cuidado, dentro de los corrales, detrás de las cercas, evitar que deambulen y, en el peor de los casos, que ocasionen accidentes o siniestros, los cuales son factibles de ocurrir si este escenario sigue siendo constante.

Vale mencionar que fueron múltiples los accidentes que ocurrieron en las rutas que llevan a esta localidad capitalina, donde incluso los animales murieron al ser chocados por los conductores que, si bien evitan estos siniestros, a veces se ven sorprendidos por las criaturas que se les cruzan, que corren y se ponen por delante, o por la imprudencia de los propietarios al no encerrarlos.