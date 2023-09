Inmobiliarios en contra de las modificaciones en la Ley de Alquileres

InformateSalta dialogó con Juan Martín Biella, titular de la Cámara Inmobiliaria, quien cuestionó el proyecto que mandaron los Senadores a la Cámara de Diputados. “Están destruyendo al mercado y al inquilino”, dijo.

Ayer, el Senado aprobó la reforma en la Ley de Alquileres y la iniciativa ahora deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.

Entre los principales puntos, rechazaron la reducción de los contratos y se mantiene un mínimo de tres años de locación y los ajustes serán semestrales y no anuales o cuatrimestrales.

“La parte referida a la extensión del contrato, a mantener los tres años y la parte de la actualización semestral, realmente me parece que no beneficia a nadie porque no permite que el mercado vuelva a tiempo cero. Hoy una casa en un barrio para una familia tipo, clase media, que ganan entre los dos $350 mil, debería estar costando $70.000 pero está costando $130.000 a causa de la ley actual”, explicó Biella.

El referente de los inmobiliarios aseguró que los inquilinos están pagando casi un 100% más de lo que deberían por el estado de la actual ley “y éstas modificaciones que propone el Senado no revierte esa situación, el inquilino va a seguir pagando el doble de lo que vale”.

Biella explicó que cuando los legisladores tuvieron esa visión que destruyó el mercado y establecieron la actualización cada 12 meses con la inflación arriba del 100%, “el mercado automáticamente trasladó la inflación a tiempo cero, por eso el inquilino paga un futuro que no vivió, está pagando mucho más caro”.

De acuerdo al análisis de Biella, con la actual ley “destruyeron el mercado y el bolsillo del inquilino, generaron desconfianza en el propietario que retiró su propiedad del mercado por lo que hoy hay una demanda altísima, una oferta casi nula, el traslado de la inflación a tiempo cero”.