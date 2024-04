Limache: Ruegan que iluminen la plaza Ara San Juan donde funciona una escuelita de fútbol

En el barrio Limache, empezó a tomar eco una escuelita de fútbol en la plaza Ara San Juan, donde centenares de chicos van al club Limache FC a disfrutar un buen rato de fútbol y entrenar bajo las ordenes el profesor Fernando. En diálogo con InformateSalta contó que el proyecto nació a pulmón con ayuda de los padres y mediante rifas para que la escuela subsista.

El profesor contó que junto a otros padres cortaban el césped de la plaza para poder dar la clase y que hoy ya se hizo cargo una cooperativa. Por otro lado, agregó que:” El año pasado hice una rifa donde conseguí 6 reflectores, presente la nota en mayo y logramos que nos instalen 3 reflectores recién en noviembre además de poder entrenar en horario nocturno, le brinda seguridad a la gente que vive alrededor de la plaza”.

“Presente la nota a alumbrado público, están los postes puestos, solamente falta el cableado que eso hace la Municipalidad, pero desde alumbrado público me dijeron que después del carnaval nos iban a dar una solución, pero hasta ahora me clavan le visto cuando los hablo y ya me da cosa ir todas las semanas”, dijo pidiendo urgente una solución.