Los Pumas mañana se miden contra Chile con la obligación de sumar para soñar con los cuartos

Mañana desde las 10, los Pumas, se enfrenta a Chile en un partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neozelandés Paul Williams, se disputa en el estadio de la Beaujoire de la ciudad francesa de Nantes y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

Tras un comienzo con el pie izquierdo en el que cayeron ante Inglaterra por 27-10 a pesar de jugar con uno más desde los 3′, la victoria sobre Samoa por 19-10 le dio oxígeno a los Pumas que, de no haber sido por ello, hoy estarían con un pie y medio afuera del certamen ecuménico. Sin embargo, el resultado positivo no tuvo impacto en la tabla de posiciones del grupo D, en el que aún permanecen en el cuarto lugar por detrás de Inglaterra, el propio Samoa y Japón. A cuartos de final sólo avanzan los dos mejores de cada zona, por lo que todo se definirá más cerca de la última jornada.

Los Cóndores, por su parte, son uno de los cuatro seleccionados que aún no sumaron puntos en lo que va de la Copa del Mundo. Incluso, este sábado afrontará su último partido y, consecuentemente, tendrá su última chance de sumar aunque sea un punto bonus defensivo (en la última fecha quedará libre). Hasta el momento acumularon derrotas -con goleadas en contra- por 42-12 vs. Japón, 43-10 vs. Samoa y 71-0 vs. Inglaterra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Pumas (@lospumasuar)

De cara al cotejo ante Chile, el head coach australiano que dirige a la Argentina, Michael Cheika, realizará 11 modificaciones entre las que destaca el cambio de capitanía (Jerónimo De la Fuente llevará la cinta en reemplazo de Julián Montoya), el debut mundialista de Rodrigo Isgró y Martín Bogado y dos récords: Nicolás Sánchez alcanzará las 100 caps con la selección nacional y Agustín Creevy igualará a Mario Ledesma como el argentino con más partidos jugados en Copas del Mundo, con 18.

Los backs se renovaron por completo con los ingresos de Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez, Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Martín Bogado. Isgró y Bogado, por su parte, tendrán su primera actuación en una cita ecuménica. Lo mismo para Ignacio Ruiz y el cordobés Joaquín Oviedo en caso de ingresar desde el banco de suplentes. Si todos suman minutos, el entrenador ya habrá utilizado a sus 33 jugadores en el certamen.