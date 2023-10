¿Pensando viajar a Estados Unidos?: te contamos cómo tramitar tu visa

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Estados Unidos es el segundo destino más elegido por los argentinos a la hora de asentarse en el exterior. El primer puesto se lo lleva España, gracias a que no hay barreras idiomáticas y a que muchos argentinos pueden acceder al visado por lazos de consanguineidad, es decir, son nietos o familiares directos de españoles.

En el caso de Estados Unidos y volviendo al informe de la OIM la comunidad argentina en Estados Unidos es la segunda más grande de argentinos en el exterior tras España, contando al año 2021 con casi 180 mil ciudadanos argentinos, este número se contrapone a los datos proporcionados por la Cancillería Argentina que lleva esa cifra a los 250 mil argentinos en territorio norteamericano.

Más allá de las cifras, cualquier persona del extranjero que pretenda ingresar a los Estados Unidos, sea por escalas, por turismo o para radicarse en suelo americano, deben obtener una visa (que dependerá según el motivo y tiempo de estadía de cada persona) para poder ingresar al país de manera legal y evitar inconvenientes.

Es por eso que si estás planeando viajar a Estados Unidos o bien tenés una escala en este país, deberás tramitar un visado así sea que solo vayas a estar unas horas, de paso. Para ello existe la Visa ESTA, es decir el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, que autoriza o no a los visitantes para viajar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa.

Si bien toda la información respecto a la documentación, requisitos, tipos de visas y costos se encuentra en la página de la Embajada de Estados Unidos de Argentina y en sitios como la página oficial del gobierno de Estados Unidos, o sitio web del ESTA, hay páginas y agentes que brindan atención personalizada para cada caso en particular y te asesoran al momento de saber todo respecto a tu Visa.

Si por ejemplo el motivo de tu viaje es por turismo, por negocios o estudios, podés comenzar de manera online con la solicitud en línea del formulario DS-160. Luego se podrá avanzar en el tipo de visa, B1 en caso de viaje de negocios, por ejemplo, o B2 en caso de viajes de placer.

En este caso, lo que el pasajero debe hacer es demostrar que no hay intenciones de radicarse en Estados Unidos y que tiene planeado retornar a nuestro país. Para ello el formulario de visa DS-160 indaga sobre documentación e información personal del pasajero, su itinerario, fechas y vuelos de ingreso y egreso al país y otros datos.

Superada esta instancia virtual, es necesario confirmar con la Embajada de Estados Unidos de Argentina si es necesario pasar por una entrevista oficial en el consulado para obtener el permiso de viaje.

Ahora bien, si el motivo de tu viaje es por trabajo o con intenciones de vivir y asentarte en Estados Unidos de manera permanente, en ese caso es necesario ingresar a la web del del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos donde se iniciará un proceso con distintos formularios y requisitos.

Para poder permanecer en EE.UU. por un vuelo de conexión, se necesita un documento especial incluso si solo se pasan unas horas en el aeropuerto. Para ello, existe la visa tipo C, que califica a los pasajeros que hacen tránsito inmediato por la nación. Sin embargo, La visa tipo C es solo para conexiones y no permite al pasajero salir del aeropuerto por ningún motivo. Lo mismo ocurre cuando se trata de viajes en barco, la Visa C les permite permanecer en las aguas del país, pero no descender del barco.

Como vemos, viajar a cualquier país del exterior exige requisitos y documentación que puede ser abrumador o confuso a la hora de conseguirlos. Por eso, son cada vez más populares los asesores y páginas que brindan atención personalizada respecto a cada caso particular y los trámites que debés hacer para poder viajar en paz.