¡Que no te pase! Intentaron estafar con US$5.000 por Whatsapp

Muchos son los estafadores que están dando vuelta por redes sociales a diario, y varias son las personas que caen en sus trampas, pero cada vez son menos porque muchos casos empezaron a viralizarse por redes sociales.

Hasta la redacción de InformateSalta llegó el caso de un lector que contó lo sucedido. A través de un familiar se contactó con una persona que “vendía dólares” a $780 cada uno.

Le escribió, y como el número tiene la característica de Córdoba, le consultó si se encontraba en Salta, a lo que respondió que sí pero que se encontraba en una reunión, por lo que le pedía que le “vaya transfiriendo” el dinero a una cuenta bancaria a nombre de “Natalia Gulli”.

Rápidamente, el hombre que necesitaba los dólares, empezó a dudar y le propuso ir juntos al banco para realizar la operación, pero el estafador se negó e insistió con que estaba en una reunión y le pedía que le deposite, que cuando saliera, le escribía para llevarle los dólares.

“Avisame cuando hagas el pago para confirmar y llevarte los dólares”, le dijo, “estoy en una reunión y no puedo usar el cel, me avisas”, seguía, y el posible comprador, se dio cuenta finalmente que se trataba de una estafa.

“¿No me los dejás a $775 y te compro US$5.000? Te los transfiero ya”, le escribió la último, sabiendo que se trataba de una estafa, a lo que el estafador respondió “sí, perfecto”, mientras que anteriormente había dicho que solo tenía US$3.800 en total.

“Que lastima, me asaltaron yendo al banco, me secaron la plata. Me parece que te ganaron de mano”, dice el ultimo mensaje al que nunca respondió, ni leyó.