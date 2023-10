Debate presidencial 2023 EN VIVO: la economía y la seguridad encendieron los cruces entre los candidatos

El segundo debate entre candidatos presidenciales comenzó esta noche en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a solo dos semanas para las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

En esta oportunidad, la moderación está a cargo de los periodistas Marcelo Bonelli (Canal 13); Mariana Verón (El Nueve); Sergio Roulier (El Tres TV); y Soledad Larghi (América).

Al igual que en territorio santiagueño, el debate se estructura en tres bloques.

El primero constó de la apertura y presentación individual de cada candidato, sumado a las exposiciones sobre "Seguridad" y "Trabajo y producción".

El segundo segmento acaparó los ejes "Desarrollo Humano" y "Vivienda y protección del ambiente", y las preguntas cruzadas.

En el tercer y último bloque, los candidatos tendrán un minuto de cierre.

Además, durante las presentaciones individuales de los ejes temáticos podrán hacer uso del derecho a réplica, con un máximo de cinco pedidos por candidato.

Presentación

Durante el encuentro el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, expresó esta noche su "solidaridad con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de terroristas" en su presentación.

Además advirtió que "el país esta al borde de su peor crisis de la historia" y remarcó que "el desequilibrio fiscal es peor a la previa del Rodrigazo".

"Estamos al borde de una hiperinflación, esto no se arregla con palabras bonitas y buenos modales, es con las políticas de la Libertad Avanza", agregó.

Por su parte, el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dijo que participa "sin chicanas ni peleas, sino con propuestas" y afirmó que si gana las elecciones desde el 10 de diciembre el país "tendrá un gobierno de unidad nacional".

En su mensaje inicial, Massa también expresó su "solidaridad con todas las víctimas del ataque terrorista brutal que enluta al mundo".

La postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo que "en estas dos semanas vimos lo más brutal de la corrupción kirchnerista, y los yates de (Martín) Insaurralde son su punto máximo".

"Para cambiar hay un solo camino, terminar con los Insaurraldes y las mafias. (Sergio) Massa no puede porque es uno más de ellos; (Javier) Milei se ha asociado con ellos; nosotros necesitamos algo fundamental: el voto de ustedes", remarcó.

El aspirante de Hacemos por nuestro país, Juan Schiaretti, dijo en su turno que en la Argentina “se profundiza la falta de federalismo”, mientras que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, hizo su presentación hablando de “corruptelas”, en relación a la dirigencia local.

Sobre Israel, afirmó que “nos duelen las víctimas civiles”, aunque con una referencia crítica hacia el gobierno de Israel. “Nos duelen las victimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la politica del estado de israel de pocupacion y apartheid contra el puebvlo palestino”.

Primer eje temático: seguridad

La encargada de abrir este eje fue Patricia Bullrich, quien hizo alusión a su gestión durante la presidencia de Mauricio Macri. “Saben que los protegí”, expresó. “Nosotros sabemos a quién defender, ellos liberan presos y les dan celular e internet en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo, porque sabe que los presos andan sueltos. Nosotros defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes”, dijo Bullrich.

Sus cuatro adversarios hicieron uso del derecho a réplica para contestarle sus afirmaciones.

La primera en contestarle fue Bregman: “usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron, en una década incrementaron en un 97% la población carcelaria, aumentaron todas las leyes generando una inflación penal, ¿y que tienen para mostrar? Porque cuando era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros, ahora la escucho con que vuelve la edad de inimputabilidad, me gustaría que nos cuente hasta donde, hasta los 12, los 10, hasta el jardín de infantes. Y le quiero aclarar que estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario”.

Milei, por su parte, rechazó las afirmaciones de Bullrich sobre su posición respecto de la tenencia de armas. “Lamento que, de la misma manera que en el debate anterior, usted mienta sobre lo que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene que gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es: ‘Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla’. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Además, me gustaría saber: usted habló de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? Qué quiere, ¿qué esto sea una dictadura?”.

En el bloque de seguridad, el candidato de Unión por la Patria pidió un derecho a réplica para cruzar a Patricia Bullrich, a quien trató de mentir con los datos de seguridad. “En el 2019 se liberaron 16 mi presos, en el 2020 9 mil. Eso tiene que explicar Bullrich. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? Lo eliminó la señora Patricia Bullrich. Un programa de seguridad tiene que empezar con la verdad”.

Patricia Bullrich salió al cruce: “Massa hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre, parece una vergüenza que hace 4 años que estás con el Gobierno y aumentaron los homicidios el 70% en Rosario, liberados todos los narcos, generó la peor crisis de seguridad en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿(Martín) Insaurralde, que te dijo que el yate valía 500 pesos? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo”.

La respuesta del ministro de Economía llegó al momento: “Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano. Con móviles satelitales y todas las esquinas con seguridad. Yo no hablo de acusaciones falsas. Insaurralde cometió hecho gravísimo y le pedí la renuncia a sus cargos. Vos nunca pediste la renuncia de Milman”.

Segundo eje temático: Trabajo y Producción

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó contra su adversario de Unión por la Patria: “Massa, no puedo creer lo que decís: un dólar a mil mangos, hiperinflación, la angustia: entrás a un almacén y de entrada 5 mil mangos te gastaste. Vos dejaste dos millones más de pobres, hablás de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para un Sira y tenés un Tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que querés que vos querés para la Producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego nos hiciste puré”.

Schiaretti, en tanto, se sumó a los cuestionamientos hacia el actual ministro de Economía: “Sergio Massa hablando de producción y empelo es un fetiche. Él es el ministro que llevó del 65 al 140 por ciento. El dólar que estaba en 250 pesos está en 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipo de cambio porque en el banco central no hay reservas, están menos 10 como en el chinchón. Lo que hay que hacer es ayudar a las Pymes en serio, porque las Pymes argentinas están sufriendo la competencia desleal porque tienen que competir con el importador, con el dólar más bajo de lo que tiene Massa, y no pueden exportar porque los costos son superior a ese dólar. Eso es cuidar a las Pymes y no lo que hace el gobierno”.

La candidata del Frente de Izquierda, por su parte, se refirió a Javier Milei en este eje: “Cuando Milei te habla en difícil lo hace para ocultar su veradero plan, indemnizaciones ´afuera´, licencias ´afuera´, aguinaldo ´afuera´, si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado ya estas ´afuera´, pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor, no te van a dear los derechos que hoy no tenes, porque la unica libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin limites”. (Télam, NA e Infobae)