Aún se desconocen las causas del incendio en el que murió una nena de 4 años

En la tarde del sábado una nena de 4 años murió en el incendio que se produjo en la habitación de una casa del barrio 15 de Septiembre. Hasta el momento no se sabe a ciencia exacta que provocó el foco ígneo.

En diálogo con InformateSalta, Mirta Gutiérrez, una de las mujeres que vive en la vivienda, detalló que sus hijos habían salido hacia la escuela bíblica, alrededor de las 17:30, ella se quedó dormida y fue ahí cuando una vecina le advirtió lo que estaba sucediendo.

“Siento que tocaban el portón desesperadoramente y era la vecina del frente que decía que se estaba incendiando algo, yo abrí la puerta y ahí veo el fuego que salía, los vecinos rompieron el vidrio de la ventana para poder tirar agua y ahí es cuando el nene de 14 años ayuda a pasar agua para apagar el fuego, después llegaron los bomberos”, dijo.

Sobre el adolescente, hermano de la menor fallecida, aseguró que lo llevaron al hospital con un cuadro de aspiración por monóxido de carbono, pero se recupera bien. “El buscaba al otro chiquito, porque pensábamos que estaban los dos nenes y no, estaba solamente la nena que murió”, expresó.

Además, indicó que la madre de la menor no se encontraba en la casa cuando se desató el incendio. “Llegó la mamá, me dio el bebé que ella tenía en brazos y sacó a la nena, se la llevó con la ayuda de otro vecino, la llevaron al hospital. Dicen que hubo un corto, pero acá en la casa si había luz, la verdad que no sé”, manifestó.

Aquellas personas que deseen brindar su apoyo y donaciones pueden hacerlo dirigiéndose al barrio 15 de Septiembre, en la dirección Manzana Y2 Lote 8, donde se estarán recibiendo artículos de vestimenta y objetos para los bebés. Además, habilitó una cuenta bancaria para recibir contribuciones económicas que ayuden a esta familia a empezar de nuevo.

CBU de la madre de los niños a nombre de Gimena 0110453430045342848733.