Moratoria previsional: Hasta cuándo tiene vigencia, los requisitos y qué otra figura se puede pedir

El gobierno nacional informó que el 23 de marzo de 2025 se eliminará la moratoria previsional, por este motivo, desde InformateSalta consultamos a la abogada previsional Carola Espin, quien en principio aclaró que el Plan de Pago de Deuda Previsional, conocido como moratoria, es un plan de regularización de aportes vigente desde el 2023.

Este plan se destina por un lado a quienes no tienen la edad jubilatoria y planifican hacerlo cuando llegue el momento de cumplir la edad, que podrán regularizar aportes a través de la compra de unidades de cancelación de aportes previsionales hasta llegar a los 30 años de servicio o los que necesite.

Los requisitos son: para mujeres tener entre 50 y 59 años (10 años antes de la edad jubilatoria) y para varones entre 55 y 64 años cumplidos, pudiendo comprar hasta marzo del 2012 inclusive. Cuentan con una unidad de cancelación de aportes en los $23.800, el 29% de la base mínima sujeta a aportes de cualquier trabajador.

Por otra parte, quienes cuenten con edad, podrán acceder a una jubilación a través del esquema de unidades de pago previsionales, pudiendo comprar las unidades al mismo costo que las anteriores.

Los trámites jubilatorios se iniciarán en las oficinas de ANSES, allí, se hará un trámite de la historia laboral, donde se propondrá un plan de pago de acuerdo a la situación económica acreditada por AFIP, que decidirá el pago de contado o por débito de la futura jubilación. Corresponde a las mujeres que hayan cumplido 60 años y varones con 65 años.

Recomendó celeridad a los interesados, ya que el trámite en ANSES requiere turno y el tiempo de espera hasta la atención es de 60 días, además que deben recopilar toda la documentación que acredite la historia laboral (recibos de sueldo, certificaciones de servicio) algo fundamental: “Porque corremos el riesgo de comprar aportes que no necesitamos porque el sistema no los tiene acreditados a los aportes que realmente tenemos hechos”.

Si bien es mejor contar con asesoramiento profesional, el trámite es gratuito, informó también que ante el anuncio del vencimiento de la moratoria circularon fantasmas que se daría de baja a la posibilidad de seguir pagando las cuotas.

“Sugerimos tratar de cancelar la mayor cantidad de cuotas antes de marzo del 2025. Pero bueno, en la letra de la ley la propuesta es para cancelar hasta en 120 cuotas (…) Después seguramente existirán acciones de amparo de inconstitucionalidad de decretos” expresó la abogada.

Una figura alternativa y permanente es la pensión universal de adulto mayor para quienes no tengan los 30 años de servicio o no los hayan podido comprar en esta moratoria, pero no se trata de un beneficio no heredable, es incompatible con el trabajo y con otros beneficios.

“En un país donde existe tanta economía informal, el trabajador en muchos casos se ve obligado a acudir a estos planes de pago para llega a la jubilación” finalizó.