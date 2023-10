¿Conviene invertir el plazo fijo o comprar dólares?

Luego de que el dólar toque los $1.025 durante la mañana de hoy y de la recomendación de Milei de sacar el dinero del plazo fijo y comprar dólares, desde InformateSalta le consultamos al economista Eduardo Antonelli qué es lo más conveniente.

“Eso ya es una decisión personal porque en principio la idea del plazo fijo es que sea un sustituto del dólar, entonces la tasa de interés es lo suficientemente atractiva como para compensar a la inflación”, dijo al iniciar.

Explicó que a lo mejor un plazo fijo no es una mala elección, pero, por otro lado, no es algo inexorable que Milei gane las elecciones, entonces de la misma manera que en las PASO el triunfo de Milei supuso una disparada del dólar, si él no triunfa, eso también podría significar un aflojamiento en el dólar.

Explicó que esto se daría porque la recíproca de considerar que Milei es un peligro, es tomar nota de que, al ser menos peligroso, es menos importante o se puede bajar un cambio con respecto a las ansiedades de lo que pueda pasar en las economías.