"A vos p... te voy hacer mie...", gritaba a su ex en la puerta de un gimnasio

Otra mujer salteña sufre violencia en las manos de su ex pareja. El sujeto casi la mata dentro del gimnasio en calle Alsina al 800 donde entrenaba la noche del martes.

Según información a la que pudo acceder HolaSalta Noticias, alrededor de las 22hs, un hombre de 29 años ingresó al gimnasio donde su ex novia realizaba ejercicios, causando desorden, y profiriendo amenazas de muerte a la víctima.

Luego procedió a golpearla brutalmente con una piedra en el rostro y el entrenador intercedió a defender a su alumna. Entre las personas presentes, lograron reducirlo y sacarlo para la calle.

Increíblemente el sujeto evadió una Consigna Policial quien custodiaba a la victima, dado a que días atrás, ella vivió otra situación similar, donde intentó matarla y la Justicia Salteña ordenó una Restricción de Acercamiento a 300mts y al personal policial que la acompañe en todo momento.

Según testimonio de la víctima, su exnovio le gritaba "a vos p... te voy hacer mierda" y al ver gran cantidad de personas que la defendieron y que habían llamado a la Policía, se subió a un taxi que aparentemente lo esperaba, dándose a la fuga.

La mujer detalló que la relación de noviazgo fue de 4 o 5 meses, que el acusado (conocido propietario de un Resto de Villa San Lorenzo), vive obsesionado con ella, le manda mensajes, la llama en todo momento, la persigue, no respetando la restricción que tiene, "quiero que quede constancia que me puede matar en cualquier momento y la justicia no hace nada, no lo detienen, la consigna policial no está preparada para cuidarme, no entiendo porque debo tener yo la custodia, si él es quien me busca para matarme".

Tanto la víctima, el entrenador y personal del Gimnasio, realizaron la denuncia por el hecho que en todo momento fue presenciada por la consigna policial que tiene la víctima, a pesar de todo, el acusado sigue libre.