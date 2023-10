Escalada del dólar: "Para la gastronomía, es complejo"

La fuerte crisis económica que atraviesa el país se acrecentó en las últimas horas cuando la cotización paralela del dólar superó la barrera de los $1000, cotizándose en el mercado salteño hasta $1030 en algunos momentos, precio que ya generó un impacto inmediato en múltiples sectores.

En ese sentido ¿cómo le impacta el turismo? Por el momento las buenas expectativas por el fin de semana largo se centran en las reservas y ventas por el Previaje, con pasajes y excursiones ya compradas o pactadas, pero sí generando que aquel que no había hecho ningún anticipo, ahora esté dudando en viajar.

Así lo analizó el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Lucero, en la charla que tuvo con InformateSalta. “Para este fin de semana largo, ya mucha gente sacó (sus pasajes) y ya tienen sus reservas, ya pagó”, señaló primeramente.

Si hay un cambio en los precios, consideró que la hotelería o las excursiones recién analizarán esto terminado el descanso. “Para la gastronomía sí es complejo, están subiendo constantemente los insumos y es difícil trasladarlo a la carta, se vuelve más difícil que la gente pueda pagar tanto al aumentar los productos”, especificó sobre el impacto que genera en el sector.

Con la suba del dólar, ¿el turista cambia su actitud? Según analizó Lucero, esto no pasa en quien aprovechó programas como el Previaje o ya hizo las reservas, porque ya tiene sus actividades abonadas. “Quien no compró o estaba en la duda, se guarda y no viaja”, especificó.

Por último y sobre las expectativas para el fin de semana largo, Lucero levantó el pulgar de manera positiva. “Creo que habrá ocupación plena en la provincia, en todos los municipios turísticos y la Capital estarán colmados por las reservas, estamos convencidos que será un buen finde”, finalizó.

“Con el Previaje y Salta siendo el tercer lugar más elegido, la expectativa es buena”