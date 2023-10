Detuvieron en Buenos Aires a "arbolitos" de origen oriental con medio millón de dólares adheridos a sus cuerpos

Efectivos de la Policía Federal apresaron a tres vendedores de dólares en negro en una agitada zona comercial de Buenos Aires, que poseían al menos medio millón de dólares empacados en fajos termosellados.

Esto ocurrió en el marco de operativos conjuntos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que comenzaron a realizarse el martes luego de la disparada del valor de la divisa norteamericana.

El arresto fue realizado por la división de Delitos Fiscales de esa fuerza en la calle Montañeses al 2200, en pleno Barrio Chino del Bajo Belgrano.

En ese sector de la Capital Federal se agrupan muchos comercios que venden principalmente productos importados, por lo que es uno de los epicentros en los que suelen realizarse operativos de prevención fiscal y aduanera.

La causa se encuentra en manos del Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La acusación en contra de los vendedores es por violación del Artículo 303 del Código Penal, que castiga delitos financieros.

Mientras se desarrollaba el operativo, dieron con los tres sospechosos que, al ver a los efectivos se pusieron visiblemente nerviosos y empezaron a palparse las cinturas como si portaran armas.

En ese momento fue que los oficiales detuvieron a las tres personas y les encontró una gran cantidad de fajos pegados a sus cuerpos, con lo que conformaba una especie cinturón de fajos termosellados.

Se calculó que, entre los tres vendedores, acumulaban cerca de medio millón de dólares.

Los aprehendidos aún no fueron identificados ya que no contaban con sus documentos de identidad. Además, todos dieron a entender que no hablan español, por lo que no se conoce aún si su situación migratoria.