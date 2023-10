El rector de la UNSa defenestró la idea de vouchers en educación: “No funcionan"

El programa Sin Vueltas de InformateSalta recibió la visita de Daniel Hoyos, rector de la Universidad Nacional de Salta quien analizó el sistema de vouchers para la educación pública que propone el candidato presidencial Javier Milei, asegurando que no solo no está funcionando, sino también que no podría aplicarse en el país y que generaría un 'atraso muy grande' a la sociedad.

Primeramente Hoyos contó que en un viaje que realizó hace pocos días a Brasil, pudo dialogar con docentes e investigadores de toda lationamérica donde le contaron la realidad en sus países con la aplicación de los vouchers, como en Chile desde la época del dictador Pinochet.

“Consiste en un préstamo para que el estudiante complete su carrera, ¿cómo funciona? Supongamos que yo, joven, recibo un préstamo para que me reciba sí o sí, ¿elijo la universidad de calidad o la fácil? La fácil, porque tengo que recibirme, sino no voy a cumplir”, eso produce que las universidades de calidad estén siendo abandonadas, no solo las públicas sino también las privadas”, comentó.

Recalcando que quien recibe el voucher lo debe de pagar de todos modos, también condiciona en las carreras, pensando en los ingresos futuros para poder retribuir el monto. “¿Qué pasa en el mundo? Hay burbujas, muchas personas no se pueden recibir, se forma un grupo de morosos que no pueden pagar, en Estados Unidos se está por producir un colapso”, ejemplificó.

A esto agregó que el modelo no contempla una solución fácil, como también que “los vouchers no están funcionando, hoy están en duda porque no funcionan, las mejores universidades están con problemas para generar profesionales, España no tiene la cantidad que requiere su mercado y por eso los egresados argentinos van a compensar eso”, rescató.

Dicho esto Hoyos amplió la gravedad de la idea en el espectro educativo, pues esto es solo en la universidad, pues los vouchers pensados por los libertarios impactarían también en la primaria y secundaria. “Si esto existiera de verdad, lo cual no lo creo, se eliminaría la propuesta de Sarmiento de una educación pública, gratuita y laica, el gasto en educación familiar sería muy grande”, advirtió.

“La propuesta de los anarcocapitalistas, que ven a la sociedad como una empresa, produciría un atraso muy grande en la sociedad y eso preocupa”