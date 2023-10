Constantino lucha contra el cáncer y la obra social demora sus medicamentos

Constantino Ulises Velarde tiene 9 años y sufre de un tumor maligno óseo que comenzó en su brazo izquierdo, el cual debieron amputarle pero luego hizo metástasis. Actualmente requiere la medicación para la última quimioterapia de su tratamiento, que debería haber empezado días atrás, pero la obra social se la negó.

Ivana Natalia Domínguez, de 36 años y madre del niño, contó que el 28 de septiembre de 2022 recibió la peor de las noticias. "Le diagnosticaron un osteosarcoma, un tumor en el hombro izquierdo y nos mandaron a cirugía", contó.

Por las dudas los doctores habían pedido una prótesis. Es que al intervenir al niño, en julio pasado, no sabían con qué se iban a encontrar y si la iba a necesitar".

"La obra social Nobis Salud no me quería autorizar la prótesis. Tuve que presentar un recurso de amparo y recién me la dieron. Cuando operaron a Constantino vieron que no hacía falta colocársela, así que luego hizo las quimios de nuevo y todo iba bien", relató a El Tribuno.

El tumor Constantino volvió más agresivo

Sin embargo, en julio pasado recibieron otra noticia. "El tumor volvió y muy agresivo, un poco más abajo del hombro. Los doctores me dijeron que la solución para eso era amputar el brazo. Pasamos por todo ese proceso", dijo Ivana, entre lágrimas.

Posteriormente los médicos le comunicaron que hallaron células riesgosas en los riñones y para evitar que se diseminaran hacia los pulmones ordenaron el 29 de septiembre pasado tres meses de quimioterapia.

"Se empezaron a demorar con la última medicación que Constantino tenía que recibir el 10 de octubre pasado", sostuvo.

Asistencia del Hospital Materno Infantil

Por este motivo la mujer recurrió al sector de Asistencia del Paciente del hospital Público Materno Infantil, donde el niño recibe el tratamiento, y fue asesorada por una abogada que elevó el 11 del corriente una nota a la obra social solicitando la provisión de la medicación oncológica.

"Respondieron que mi marido no pagaba la obra social y que por la cantidad que debía no podían autorizar nada, pero la abogada me dijo que ellos sí o sí tienen que autorizar porque mi niño es un paciente oncológico y necesita la medicación urgente", manifestó Ivana.

Cubrir los gastos que demanda el tratamiento es muy complicado para la familia. "Somos del interior. Mi marido es trabajador en una finca. Los viajes y la estadía para el tratamiento son cada vez más caros", contó.

Nuevo recurso de amparo

Ivana se reunió con su abogado y el jueves pasado presentaron un nuevo recurso de amparo. "El doctor Diego Iglesias, que es muy solidario porque no me está cobrando honorarios y me dijo que no me preocupara, que me iba a ayudar, le mandó una carta documento a la obra social", manifestó.

En la carta documento consta que "la intimación se realiza bajo apercibimiento de requerir la extensión de la condena dictada en contra de la obra social cuando se habían negado a proporcionar la prótesis y que se tramita en el Juzgado Federal 1 de Salta, con la consecuente condena más costas, como también las sanciones pecuniarias por el incumplimiento de la sentencia recaída".

Hoy Ivana tiene un turno en el hospital Público Materno Infantil para reunirse con dos médicas oncólogas. "Es para ver cómo me ayudan porque los doctores del hospital también tendrían que ayudarme con la quimioterapia", hizo hincapié.

"Pido que por favor me autoricen la medicación porque el cáncer no espera. Yo quiero ver a mi hijo bien. Es la última quimio", expresó.

Y añadió: "Constantino me da fuerza. Cuando le sacaron el bracito izquierdo dijo que sintió alivio porque le dolía mucho. Ahora exijo una solución urgente", finalizó.