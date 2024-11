Vino a ver la Virgen del Cerro y terminó lesionada en un Hotel: "Me dejaron tirada"

Teresa Cercantini, vino en mayo de este año desde Corrientes para visitar la Virgen del Cerro, se hospedó en un hotel céntrico y todo iba bien hasta que se accidentó y es al día de hoy que no recibió ninguna atención de parte del lugar, incluso denunció que no dejaron ingresar al 911.

"Un mal momento y por ese mal momento estoy así como estoy, de médico en médico, con certificados, remedios. Me caí de una escalera no se hicieron cargo. La señora que me acompañaba llamó al 911, después de media hora, ni a la policía dejaron entrar. Perdí el conocimiento y me desperté cuando estaba entrando en la ambulancia, por los movimientos".

Según pudo conocer InformateSalta el hotel denunciado es el Ghala, ubicado sobre calle Lerma 184. Impotente la mujer busca una respuesta.

"Yo dependía de mi misma y ahora dependo de 3 enfermeras. No me vinieron a ver, me dejaron tirada, aunque sean que pregunten. No puedo estar parada".