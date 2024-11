Denunció condiciones insalubres y alimento en mal estado en la pollería donde trabajaba

Un ex trabajador de una pollería estuvo reclamando no solo por maltratos laborales que habría recibido, sino también por la falta de higiene y salubridad en el lugar donde desempeñaba sus funciones, mencionando carnes vencidas, plagas, suciedad, entre otros puntos.

Fernando es el nombre del ex trabajador quien, en diálogo con FM Infinito, contó las situaciones que habría vivido trabajando para una pollería ubicada por las zonas de Av. Independencia y San Felipe y Santiago, junto a eventuales falencias de salubridad.

Primero contó que, tras un robo que ocurrió en el lugar, ladrones lo habría golpeado provocándole fractura del cúbito derecho. “Le pedí medicamentos al dueño, no se quiso hacer cargo, me daba plata y me la descontó del suelo, no lo tomaba como accidente de trabajo”, mencionó.

“Tiene todos los trabajadores en negro, ninguno cobra como debe ser, no da recibos de sueldo”, agregó en su denuncia, señalando también que días atrás, se encadenó en la Secretaría de Trabajo donde tuvo respuesta favorable en su pedido a una inspección al lugar.

Aquí prosiguió su relato diciendo que los pollos “están en mal estado, podridos, los que no se venden son devueltos, hay que sacarles los huesos y mandarlos al triturador, si uno los quiere tirar te descuentan porque no quieren perder plata, salen elaboraciones de lo podrido en patitas, albóndigas, patinesas, chorizos”, fueron sus declaraciones al medio citado.

El denunciante dijo que trabajó allí desde diciembre hasta fines de septiembre, cuando lo habían pasado a un sector de panadería que “está en las mismas condiciones, tengo fotos de facturas con caca de rata, te hacen pasar un pincel y listo”, añadió a su relato.

Su denuncia concluyó indicando que, tras la inspección que se habría hecho, se ordenó la clausura de la pollería, una multa a la panadería pero “ahí quedó, al galpón donde hacen el pan y reparten pollos no entraron, adentro siguen trabajando”, fueron sus palabras al medio radial.

“No hay higiene, es un hervidero de cucarachas”