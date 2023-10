Día de la Madre: Comerciantes salteños vendieron 50% menos que en 2022

Pasó un nuevo Día de la Madre en un contexto económico complicado para nuestro país, y eso tuvo repercusiones para los comerciantes que esperan como cada año las fechas fuertes para lanzar promociones y vender. Pero este 2023 parece haber sido la excepción.

Ayer, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicaron que las ventas por el Día de la Madre cayeron un 3,2% en comparación con el año pasado.

Carol Ramos, presidenta de la Cámara de Comerciantes Unidos de Salta (CCUS), explicó que en Salta se hizo sentir con mucha fuerza. “Las ventas estuvieron muy flojas, se nota muchísimo lo mal que estamos como país”, dijo.

“Estamos muy mal y hoy la gente está priorizando totalmente la comida más que nada. Compra chucherías, mate, accesorios, cosas pequeñas, pero cosas grandes no, no se puede. Antes salías con un televisor ahora no se puede”, añadió.

Dijo que muchas personas buscan pagar con tarjetas, “pero están tan asesinas que cuesta mucho la financiación y la gente está hasta sin crédito, las cosas subieron y se gasta más rápido”.

Para finalizar, confirmó que, en relación al año pasado, estima que bajaron en un 50% las ventas. “La estamos pasando mal, muy mal”, finalizó.