Campaña presidencial: "Hay 10% de indecisos que no sabemos cómo se van a mover"

En la recta final de la campaña electoral presidencial 2023, fue este martes por la tarde que se llevó a cabo un conversatorio de comunicación política y opinión pública, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta, donde se analizó el espectro de la contienda que se acerca a su culminación.

El evento contó con la participación de dos destacados expertos, Juan Pablo Rodríguez, socio de Troka Comunicadores y especialista en campañas electorales, y Pablo Knopoff, titular de la reconocida consultora Isonomía, quienes conversaron igualmente con InformateSalta para dar su mirada de las instancias que transitamos.

Primeramente Rodríguez señaló que tras los resultados de agosto en las PASO, Sergio Massa se concentró en realizar anuncios y compartir proyectos; Patricia Bullrich se demoró en retomar la marcha y Javier Milei capitalizó la contienda.

Seguidamente, sostuvo que hay una elección muy pareja entre Milei y Massa, con Patricia (Bullrich) algunos puntos más abajo, pero con más de 10 puntos de indecisos que no sabemos cómo se van a mover”, comentó.

“El domingo estaremos hasta muy tarde analizando lo que pase”

En cuanto a la figura de Milei, dijo que si llega a ser elegido como presidente, habrá un nuevo mapa político en Argentina. "Es la primera vez que un emergente que viene de los medios saca el 30%, que no significa que haya ganado, pero sí que se convirtió en una figura competitiva”, sumó.

Por su parte, Knopoff resaltó que en estos comicios los argentinos “votamos con las emociones, hay una muy grande que trae la irrupción de Milei y es el enojo, que no bajó, tal vez se haya incrementado”. Sin embargo sumó que ahora se generó cierto temor sobre lo que pueda pasar.

“Empezó a crecer el miedo, porque la diferencia entre las PASO y después es que aparecieron argentinos que se empezaron a preguntar ‘¿cómo sería vivir con…?’”, explicó.

Por último dijo que de ganar Milei, ya sea en primera vuelta o ballotage, el mapa político no podría seguir como hasta ahora.