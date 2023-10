Un hincha de Boca va caminando a Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores

Leandro Fortunato es de Isidro Casanova y ya inició su viaje rumbo a Río de Janeiro para tratar de estar presente en la final entre Boca y Fluminense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leandro H Fortunato (@leandrofortunato5)

"Hace 20 días salí de Buenos Aires sin un rumbo. Hoy, en Santa Fe, decidí que tenía que estar en la final. Un partido más y listo, sólo uno más. Con pocos pesos y ganas de escapar de una realidad que no puedo volver atrás, sólo espero llegar a ver por última vez al único amor que nunca me va a abandonar".

Así empezó la historia Leandro Fortunato, el hincha de Boca que sueña con llegar caminando a Río de Janeiro para ver la definición de la Copa Libertadores contra Fluminense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leandro H Fortunato (@leandrofortunato5)

En un video que compartió, contó uno de los tantos episodios que le tocó vivir en el camino de su travesía que, según mostró el día que decidió emprenderla, le llevará 22 días y 17 horas de caminata: "Estoy acá, yo, el que se va a Río de Janeiro a ver a Boca. Qué locura esto. No hay nadie, estoy a 10 kilómetros de Paso de los Libres gracias a un camionero que me vio en la ruta y me subió si tocaba la guitarra y nada, acá estamos, viajando".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leandro H Fortunato (@leandrofortunato5)

Durante su travesía Leandro ya ha pasado lluvia, viento, grandes tormentas, pasar noches en refugios montados. En sus redes sociales los hinchas le piden que comparta su CBU para ayudarlo con lo que pueden y formar parte también de la fuerza que necesita para cumplir con su objetivo.