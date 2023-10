Padrastro abusador: “Busca crear una imagen pública diferente de sí mismo”

Durante un impactante testimonio en un juicio por abuso prolongado, una psicóloga reveló la devastadora pérdida de la capacidad de una adolescente para imaginar un futuro debido a los abusos infligidos por su padrastro durante más de ocho años.

Con respecto al perfil del acusado, se indicó que "presenta una personalidad mediante la cual no asume su responsabilidad y la posiciona en el otro, es decir que no tiene capacidad de autocrítica, lleva sus dichos a lugares que le resultan cómodos y que no lo comprometan, que no lo impliquen y no lo expongan".

La experta explicó que "su discurso es coherente solo en su lógica, porque es un discurso que es parcializado, con una lógica particular y no convencional y rigidizado. Su lógica funciona en torno a él, pues no piensa en el otro". También destacó que el acusado niega los hechos vividos.

Además de estos hallazgos perturbadores, la psicóloga señaló que el acusado parece esforzarse por presentar una imagen pública diferente de sí mismo, buscando obtener la aprobación y el reconocimiento de los demás.

Asimismo indicó que el acusado enfrenta dificultades en la formación de relaciones interpersonales, marcadas por la asimetría, con vínculos caracterizados por la falta de afecto y, en algunos casos, motivados por consideraciones utilitarias.

Para finalizar, concluyó que el acusado tiene problemas para controlar sus impulsos, que a menudo se manifiestan sin restricción desde una perspectiva racional, y estas características también se extienden al ámbito de su sexualidad.