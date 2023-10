Emilia Orozco: “La campaña del miedo llegó a los lugares más vulnerables”

Emilia Orozco, electa diputada nacional por la Libertad Avanza, dialogó con InformateSalta con casi el 90% de las mesas escrutadas y celebró los resultados obtenidos. “Esta es una gran victoria para Ahora Patria, que sigue siendo la fuerza que llegó al podio”.

También aseguró que a pesar de los buenos resultados, “la campaña del miedo algo de resultados dio, amenazar a la gente del interior, en Capital avasallamos, lo que el departamento Rosario de Lerma, en los lugares más vulnerables la campaña del miedo si llegó”.

"Estamos armando una fuerza emergente le estamos ganando a grandes estructuras políticas y económicas que solventan los salteños"

Sobre el resultado presidencial dijo: “Acompañamos al futuro presidente, ya estamos organizando para recorrer el interior, agradecer el acompañamiento y fortalecer a la Libertad Avanza, porque los argentinos nos merecemos algo mejor de la mano de Javier Milei”.

“Esperábamos hacer una muy buena elección y eso hicimos, estamos hablando de una fuerza nueva, que no tiene la estructura política de los peso pesados del oficialismo que están acompañados por la estructura política y los hemos visto, el despliegue obsceno de recursos, de asistencialismo y clientelismo pero no me voy a detener, hicimos una muy buena elección, hoy Salta sigue eligiendo a la Libertad Avanza”.

Sobre Juntos por el Cambio dijo: “Creo que va a tener una fractura porque de Juntos les quedó poco y vamos a ver quienes realmente apuestan a un país distinto y quienes acompañan al kirchnerismo”.