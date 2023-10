Ballotaje 2023: García, Orozco y López plantaron bandera en el Concejo y se dijeron de todo

Los resultados de las elecciones generales a presidente siguen dando de qué hablar, mientras Sergio Massa y Javier Milei afinan las estrategias de su campaña de cara al ballotaje del 19 de noviembre, en el Concejo Deliberante capitalino, los ediles analizaron lo vivido, pero se dijeron de todo.

En el espacio de manifestaciones, ayer, José García fue el primero en tomar la palabra y dijo que “vecinos de barrios populares me visitaron expresándome una suerte de felicidad rumbo a lo que consideran, para ellos, el mejor resultado que se pudo dar el pasado domingo en las elecciones y también un rayo trunco que atraviesa la mirada de los vecinos una vez más con la incertidumbre y una vez más con el miedo”.

Si bien reconoció que la reorganización de barrios populares es posible gracias a una ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, considera que solo hace unos meses hubo voluntad de llevarla a cabo.

“Quiero una Argentina sin miedo, sin odio, en la que no se rían de nuestros adultos mayores en donde no se escuden detrás de un twitter refiriéndose a una fuerza política como viejos meados y que eso detone en el odio. Esos viejos saben realmente lo que es libertad, nuestros abuelos los que gestaron nuestra libertad, más respeto a quienes han construido la libertad del país”, cerró.

Acto seguido tomó la palabra el edil Pablo López, representante del espacio Juntos por el Cambio, quien inició destacando las palabras de la candidata Patricia Bullrich, donde “llamaron a no tener una neutralidad de cara al ballotaje, sino marcar una posición claramente a favor de un cambio que hoy está representado por Javier Milei”.

“Quiero hablar de lo que viví el domingo, me ha tocado fiscalizar en la zona oeste baja, estoy viendo la campaña del miedo, que la hacen siempre los mismo tipos que hablan de perder derechos”, resaltó.

“Quiero una campaña sin miedo, donde el oficialismo no ande pegando carteles en los postes de las escuelas, cuando estamos en veda electoral diciendo que te vas a quedar sin salud y sin educación, cuándo se vio que no habrá eso en la campaña electoral, por qué nos ponemos a repetir mentiras y mentiras que duelen porque la gente se las cree”, y añadió “hay que ser claros, no van a desaparecer el sistema de salud y educación pública, lo digo siendo un docente, hacer eso es de mucha bajeza moral”.

Reflexionó respecto a la campaña del miedo diciendo: “Miedo es seguir en la misma situación en la que estamos”.

Al último tomó la palabra Emilia Orozco, electa actualmente diputada nacional quien sin tapujos dijo: “En cuatro meses de campaña perteneciendo al espacio que mis pares de han dedicado a atacar de manera contundente nunca hice uso de esta banca para mencionar al candidato que llevamos a la presidencia, sin embargo las declaraciones, tanto de quien pertenece al radicalismo y quien es defensor acérrimo del señor gobernador en este espacio ameritan a que aclaremos algunos tantos”.

Sobre su carrera política aseguró que el Concejo Deliberante la ayudó a forjar el carácter “necesario para no permitir que el cinismo de la política nos quiera vender un discurso a través de la actuación, de las palabras, de subir el tono, la verdad que poco me importa cuál es el tono que usamos mientras se diga la verdad”.

“Nunca voy a entender el fanatismo y el fundamentalismo de defender a sectores que son indefendibles. Quien pretende defenderlos los está perjudicando, esto es el resultado de la vieja política que gobierna hace décadas, la gente no vive de ilusión este gobierno tuvo la oportunidad en más de una gestión de cambiar las cosas y no lo hicieron”.

Se refirió al cinismo en la política y las críticas que recibió el candidato que acompaña a la presidencia por haber pedido disculpas. “Está mal pedir disculpas, cuando tenemos un par que se golpea el pecho como si fuese King Kong y pide disculpas ahí si hay que tener compasión, pero lo hace otra persona, ahí no vale, es repudiable”.

Finalizó asegurando que “hoy estamos sumergidos en la pobreza y en la decadencia, tenemos el peor gobierno de la historia, con niveles impensados de pobreza, y mientras el político te enseña a hacer una rosca en el barrio, ellos se fundan tremendas empresas para ser servidores del estado, Isaurraldes en la provincia de Salta tenemos un montón”.