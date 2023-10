Balotaje entre Massa y Milei: Dime quién eres y te diré a quién apoyas

Se viven momentos de tensión política en Argentina tras los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, con los diferentes espacios y actores definiendo su posición de cara al balotaje, anunciando si en la contienda para definir al presidente apoyarán a Sergio Massa, a Javier Milei o si son “neutrales”.

El cimbronazo político se vive principalmente en Juntos por el Cambio, donde tras la “imparcialidad” declarada desde la Unión Cívica Radical (la cual se muestra más cerca de Massa sin querer decirlo), los enojos se suscitaron tras el apoyo a Milei dado por Patricia Bullrich, quien llamó a evitar otro periodo más de kirchnerismo conduciendo al país.

¿Cómo quedó el tablero? ¿Quiénes van con uno o con otro? Quienes están respaldando en el balotaje al candidato libertario, además de Bullrich, son su ex compañero de fórmula Luis Petri, y el ex presidente Mauricio Macri.

A ellos hay que sumar dirigentes del PRO como Sol Salina y Javier Igual. A ellos se agrega el legislador Waldo Wolff quien se distanció de los otros radicales. “En estas alternativas que hay voy a apoyar a Javier. Yo propongo eso”, supo declarar éste.

Quienes no quieren tomar partido ni comentar por cuál candidato votarán, son figuras como Luis Naidenoff, Graciela Ocaña, Horacio Rodríguez Larreta y hasta Elisa “Lilita” Carrió, esta última de las más críticas con la resolución de Bullrich y Macri.

Habiéndolos mencionados, los miembros de la UCR afirmaron que serán neutrales en la contienda. Voces resonantes fueron las de Gerardo Morales, Mario Negri o Martín Lousteau. A ellos se suman Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez, Hebe Casado, Mario Abed y todos los intendentes radicales de Mendoza.

No obstante, las voces que más respaldaron a Massa vinieron de este partido. Una fue la de María Luisa Storani, vicepresidenta de la UCR quien dijo que “un partido político no debe abstenerse y tiene que optar”, anunciando que no votará a Milei. En apoyo al candidato de Unión por la Patria, se suman personajes como Juan Grabois y Guillermo Moreno.