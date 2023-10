A la espera de aumentos, taxis se suman al reclamo por la falta de combustibles

La escasez de combustible se convirtió en un problema global que afecta a todos, pero su impacto se duplica cuando la actividad laboral depende directamente de un suministro constante. Esta situación de incertidumbre se extiende a diversos sectores económicos, incluyendo a los taxistas.

A pesar de que la mayoría de los taxistas utiliza vehículos a gas, no están exentos de los efectos de la escasez de combustible. "No podemos poner en marcha nuestros vehículos si no tenemos combustible, así que también necesitamos abastecernos", explicó Alfredo Carrizo, miembro de la Federación de Taxistas.

Carrizo observó que la cantidad de taxis en las calles disminuyó en los últimos días. Esto indica que, al igual que otros sectores, algunos conductores pueden haber tenido dificultades para encontrar la gasolina necesaria para trabajar.

"He visto muy pocos autos trabajando. Seguramente más de uno no ha podido conseguir combustible porque estamos todos en la misma situación", agregó en El Tribuno.

Mientras tanto desde el sector esperan que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) autorice un incremento del 50% de las tarifas.