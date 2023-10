Tránsito sin atención, siguen los reclamos contra el municipio por falta de pago

Los conflictos en la Municipalidad tienen ya varios meses. Todas las áreas se encuentran en alerta y exigiendo distintos cumplimientos. Esta vez, fue el personal de Movilidad Ciudadana, ex Tránsito, quien decidió cortar calle Santa Fe, justo en las puertas donde funcionan sus oficinas.

"El pedido es por el pago de las horas extras del Milagro. El personal que estaba de paro levantó la medida, trabajamos para dar cumplimiento porque es un servicio esencial, está incluido en el presupuesto o sea que el gasto ya está contemplado. La secretaría de Hacienda debería firmar el decreto para que se paguen las horas extras", aseguró.

Consultado por la situación general más allá del pago de las horas extras del Milagro, también tienen otros puntos. "Nos enteramos que el personal administrativo presentó el expediente para pedir el pago de las horas extras de noviembre y diciembre que el Tribunal de cuentas debería haberse expedido si será posible o no, como todos los años, el cual no llegó al tribunal y fue vuelto por el Secretario Pereyra, a esto le sumamos los reclamos por la carrera administrativa que se está designando a personal que no es de carrera, son muchas las pautas por lo que estamos parados hace 3 meses".

Agregó que esperan además resolución ante la Justicia, ya que se hicieron presentaciones. Reprochó que el Ejecutivo no asiste a las Conciliaciones en la Secretaría de trabajo con lo cual "No tenemos una mira de solución desde el Ejecutivo, nosotros, desde la UTM estamos presto al diálogo, pero si no se presentan es difícil que el diálogo exista", cerró por Multivisión.